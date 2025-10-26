वनडे सीरीज : कप्तान हैरी ब्रूक ने इंग्लैंड को संकट से निकाला, न्यूजीलैंड को 224 रन का लक्ष्य

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच रविवार को बे ओवल में वनडे सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है, जिसमें इंग्लैंड ने कप्तान हैरी ब्रूक की शतकीय पारी के दम पर खराब शुरुआत के बावजूद सम्मानजनक स्कोर बनाया। न्यूजीलैंड को जीत के लिए 224 रन का लक्ष्य मिला है।

मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने पहली ही गेंद पर जेमी स्मिथ (0) का विकेट गंवा दिया।

टीम अभी संभली तक नहीं थी कि दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर बेन डकेट (2) और छठी गेंद पर जो रूट (2) पवेलियन लौट गए।

आलम ये रहा कि इंग्लैंड की टीम 56 के स्कोर तक छह विकेट गंवा चुकी थी। यहां से हैरी ब्रूक ने कप्तानी पारी खेलते हुए टीम को संभाला।

पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे ब्रूक ने जेमी ओवरटन के साथ 86 गेंदों में 87 रन जोड़ते हुए टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की कोशिश की। जेमी ओवरटन 54 गेंदों में 1 छक्के और 6 चौकों की मदद से 46 रन बनाकर आउट हुए।

हैरी ब्रूक ने 10वें विकेट के लिए ल्यूक वुड के साथ 32 गेंदों में 57 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 223 रन तक पहुंचाया। ब्रूक 101 गेंदों में 11 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 135 रन बनाकर आउट हुए।

न्यूजीलैंड की ओर से जकारी फाउलकेस ने 7 ओवरों में 41 रन देकर 4 शिकार किए। वहीं, जैकब डफी ने 55 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। इनके अलावा, मैट हेनरी ने 2, जबकि कप्तान मिचेल सेंटनर ने 1 विकेट अपने नाम किया।

इंग्लैंड के खिलाफ तीन मुकाबलों की टी20 सीरीज 0-1 से गंवाने के बाद न्यूजीलैंड की टीम तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज अपने नाम करने उतरी है।

दोनों देशों के बीच सीरीज का दूसरा मैच हैमिल्टन में 29 अक्टूबर को आयोजित होगा, जबकि वेलिंगटन में 1 नवंबर को सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच खेला जाएगा।

--आईएएनएस

