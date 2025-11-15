वनडे सीरीज: जनिथ लियानागे का अर्धशतक, श्रीलंका ने पाकिस्तान को दिया 289 रन का लक्ष्य

रावलपिंडी, 14 नवंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे सीरीज के दूसरे वनडे में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 8 विकेट पर 288 रन बनाए हैं।

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका के लिए पाथुम निसांका और कामिल मिशारा ने पहले विकेट के लिए 51 रन जोड़कर अच्छी शुरुआत दी। निसांका 24 और मिशारा 27 रन बनाकर आउट हुए। कुसाल मेंडिस और कप्तान असालंका का विकेट भी जल्दी गिर गया। 98 रन पर 4 विकेट गंवाकर श्रीलंका मुश्किल में थी।

सदीरा समरविक्रमा और जनिथ लियानागे ने पांचवें विकेट के लिए 61 रन जोड़कर टीम को मजबूती दी। समरविक्रमा 52 गेंद पर 42 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद लियानागे ने छठे विकेट के लिए कामिंदु मेंडिस के साथ 73 रन की साझेदारी की। लियानागे ने 54 और कामिंदु ने 44 रन की पारी खेली। पहले वनडे में अर्धशतक लगाने वाले वानिंदु हसरंगा ने इस मैच में अच्छी बल्लेबाजी की। हसरंगा ने आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 26 गेंद पर नाबाद 37 रन की पारी खेली। हसरंगा की पारी की बदौलत ही श्रीलंका 50 ओवर में 8 विकेट पर 288 रन बना सकी। प्रमोद मदुशन 15 गेंद पर 11 रन बनाकर नाबाद रहे।

पिछले मैच में घातक गेंदबाजी करने वाले तेज गेंदबाज हारिस रऊफ और स्पिनर अबरार अहमद इस मैच में भी शानदार रहे। हारिस रऊफ थोड़े महंगे रहे। रऊफ ने 10 ओवर में 66 रन देकर 3 विकेट लिए। वहीं अबरार अहमद ने 41 रन देकर 3 विकेट लिए। मोहम्मद वसीम ने 10 ओवर में 50 रन देकर 1 विकेट लिए।

यह मुकाबला गुरुवार को खेला जाना था। इस्लामाबाद में हुए बम विस्फोट के कारण श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से सलाह के बाद पीसीबी ने मैच की तारीख 13 नवंबर की जगह 14 नवंबर कर दी थी।

