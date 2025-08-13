वनडे सीरीज : भारतीय महिला 'ए' क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराया

ब्रिसबेन, 13 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय महिला 'ए' क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले मैच में 3 विकेट से हरा दिया। भारतीय टीम की जीत में राधा यादव और यास्तिका भाटिया की अहम भूमिका रही।

ऑस्ट्रेलिया ए की कप्तान ताहलिया मैक्ग्राथ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। पूरी टीम 47.5 ओवर में 214 रन पर सिमट गई। अनिका ने 90 गेंद पर 8 चौके और 1 छक्के की मदद से 92 रन बनाकर नाबाद रहीं। राचेल ट्रेनमैन ने भी 62 गेंद पर 51 रन की पारी खेली। इन दोनों के अलावा कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों का सामना नहीं कर सकीं।

भारत के लिए राधा यादव ने बेहतरीन गेंदबाजी की और 10 ओवर में 45 रन देकर 3 विकेट लिए। इसके अलावा, तितास साधु और मिन्नू मनी ने 2-2 विकेट लिए। शबनम शकील और तनुश्री सरकार ने 1-1 विकेट लिए।

215 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी भारतीय टीम को यास्तिका भाटिया और शेफाली वर्मा ने मजबूत शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 10.4 ओवर में 77 रन की साझेदारी की। वर्मा 36 रन बनाकर आउट हुईं। इसके बाद भाटिया ने दूसरे विकेट के लिए धरा गुज्जर के साथ 63 रन की साझेदारी कर स्कोर को 140 तक पहुंचाया। इसी स्कोर पर धरा 31 रन बनाकर आउट हुईं।

भाटिया ने अपना अर्धशतक पूरा किया। वह तीसरे विकेट के रूप में 70 गेंद पर 59 रन की पारी खेलकर आउट हुई। राघवी बिष्ट के 25 और राधा यादव के 19 रनों की मदद से टीम इंडिया ने 42 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 215 रन बनाकर मैच 3 विकेट से जीत लिया।

ऑस्ट्रेलिया के लिए लुसी हैमिल्टन और एला हेवार्ड ने 2-2 विकेट लिए। वहीं, किम गार्थ, सियाना गिंजर और टेस फ्लिंटॉफ ने 1-1 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया ने 32 अतिरिक्त रन दिए।

--आईएएनएस

पीएके/एएस