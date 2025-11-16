वनडे सीरीज: भारत ए ने जीती सीरीज, दूसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका ए को 9 विकेट से हराया

राजकोट, 16 नवंबर (आईएएनएस)। भारत ए ने दक्षिण अफ्रीका ए को दूसरे अनाधिकारिक वनडे में 9 विकेट से हरा दिया। भारत ए को जीत के लिए 133 रन का लक्ष्य मिला था जिसे उसने 27.5 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया।

निरंजन शाह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। भारतीय टीम की घातक गेंदबाजी के सामने दक्षिण अफ्रीका 30.3 ओवर में 132 रन पर सिमट गई। दक्षिण अफ्रीका के लिए रिवाल्डो मूनसामी ने सबसे ज्यादा 33 रन बनाए। लहुान ड्री प्रिटोरियस ने 21, डियान फोरेस्टर ने 22, और डेलानो पोटगीटर ने 23 रन बनाए।

भारत ए की तरफ से निशांत संधु ने बेहतरीन गेंदबाजी की और 7 ओवर में 1 मेडन फेंकते हुए महज 16 रन देकर 4 विकेट लिए। हर्षित राणा ने 5 ओवर में 21 रन देकर 3 और प्रसिद्ध कृष्णा ने 4.3 ओवर में 21 रन देकर 2 विकेट लिए। कप्तान तिलक वर्मा को 1 विकेट मिला।

133 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को रुतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा ने मजबूत शुरुआत दिलायी। दोनों ने 8.1 ओवर में पहले विकेट के लिए 53 रन की साझेदारी की। अभिषेक 22 गेंद पर 6 चौके की मदद से 32 रन बनाकर आउट हुए। तीसरे नंबर पर आए कप्तान तिलक और रुतुराज ने टीम को कोई और झटका नहीं लगने दिया और 27.5 ओवर में 1 विकेट पर 135 रन बनाकर 9 विकेट से टीम को जीत दिला दी। गायकवाड़ 83 गेंद पर 9 चौके की मदद से 68 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं तिलक ने 62 गेंद पर 29 रन बनाए। दोनों के बीच नाबाद 82 रन की साझेदारी हुई। गायकवाड़ प्लेयर ऑफ द मैच रहे।

तीन वनडे मैचों की सीरीज के शुरुआती 2 मैच जीतकर भारत ए टीम ने 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। पहला वनडे भारत ए ने 4 विकेट से जीता था। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच 19 नवंबर को खेला जाएगा।

--आईएएनएस

पीएके