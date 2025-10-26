खेल

वनडे में 100 कैच लेने वाले सातवें भारतीय बने रोहित शर्मा, सूची में इन खिलाड़ियों का नाम

Oct 26, 2025, 05:34 AM

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के लिए शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेला गया मैच बेहद यादगार रहा। रोहित ने अपने बल्ले के साथ-साथ फील्डिंग में भी बड़ी उपलब्धि हासिल की।

रोहित शर्मा ने शनिवार को दो कैच पकड़े। रोहित ने मिचेल ओवेन और नाथन एलिस के कैच पकड़े। नाथन एलिस का कैच रोहित के वनडे करियर का 100वां कैच था। वनडे क्रिकेट में 100 कैच पकड़ने वाले वह सातवें भारतीय खिलाड़ी बन गए। रोहित ने ये उपलब्धि अपने 276वें मैच में हासिल की।

रोहित से पहले विराट कोहली (305 मैच में 164 कैच), मोहम्मद अजहरुद्दीन (334 मैच में 156 कैच), सचिन तेंदुलकर (456 मैच में 140 कैच), राहुल द्रविड़ (344 मैच में 124 कैच), सुरेश रैना (226 मैच में 102 कैच), और सौरव गांगुली (311 मैच में 100 कैच) ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं।

हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ने सिडनी मैच में 125 गेंद पर 3 छक्के और 13 चौके लगाते हुए 121 रन की पारी खेली। रोहित का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यह 50वां शतक (तीनों फॉर्मेट मिलाकर) था। वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 50 शतक लगाने वाले भारत के तीसरे और ओवरऑल 10वें बल्लेबाज हैं।

रोहित शर्मा की शतकीय पारी की बदौलत भारत ने 237 के लक्ष्य को 38.3 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया। रोहित और विराट के बीच 168 रन की नाबाद साझेदारी हुई। कोहली 81 गेंद पर 74 रन बनाकर नाबाद रहे। रोहित को प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज घोषित किया गया। उन्होंने दूसरे वनडे में भी 73 रन बनाए थे।

रोहित शर्मा और विराट कोहली का संभवत: ये आखिरी ऑस्ट्रेलिया दौरा था। इस दौरे का दोनों ही दिग्गजों ने यादगार समापन किया।

--आईएएनएस

पीएके

