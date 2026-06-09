वनडे इतिहास में बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की दूसरी हार, मेजबान टीम ने 86 रन से धूल चटाई

ढाका, 9 जून (आईएएनएस)। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में मंगलवार को खेले गए वनडे सीरीज के पहले मैच को डकवर्थ लुईस के आधार पर 86 रन से अपने नाम किया। यह वनडे इतिहास में बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया पर दूसरी जीत रही।

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बांग्लादेश ने इससे पहले 18 जून 2005 को कार्डिफ में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 5 विकेट से जीत दर्ज की थी। 23 वनडे मुकाबलों में बांग्लादेश को अब तक 20 हार का सामना करना पड़ा है, जबकि एक मैच टाई रहा।

टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेशी टीम ने निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर 284 रन बनाए। बांग्लादेश को महज 10 के स्कोर पर सैफ हसन (5) के रूप में पहला झटका लगा। इसके बाद नजमुल हुसैन शांतो ने तंजीद हसन के साथ दूसरे विकेट के लिए 91 गेंदों में 96 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 106 के स्कोर तक पहुंचा दिया।

तमीम 44 गेंदों में 1 छक्के और 7 चौकों के साथ 54 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद टीम ने लिटन दास और नजमुल का विकेट भी 140 के स्कोर तक गंवा दिया। लिटन बांग्लादेश के खाते में सिर्फ 7 रन का योगदान दे सके, जबकि नजमुल ने 86 गेंदों में 10 बाउंड्री के साथ 67 रन बनाए।

मोसाद्देक हुसैन ने तौहीद हृदय (31) के साथ पांचवें विकेट के लिए 90 गेंदों में 75 रन जोड़े, जबकि तस्कीन अहमद (20) के साथ आठवें विकेट के लिए 45 रन जुटाए। मोसाद्देक 70 गेंदों में 3 छक्कों और 7 चौकों के साथ 86 रन बनाकर नाबाद रहे। विपक्षी खेमे से नाथन एलिस ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि लियाम स्कॉट और मैट रेनेशॉ ने 2-2 विकेट निकाले।

इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 42.2 ओवरों में 191 के स्कोर तक 9 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद बारिश के चलते खेल आगे नहीं बढ़ सका। इस टीम ने सिर्फ 2 रन पर अपने 2 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद जोश इंगलिस ने कप्तान कूपर कोनोली के साथ तीसरे विकेट के लिए 49 रन जोड़कर टीम को संभाला।

इंगलिस 25 गेंदों में 19 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद कोनोली ने एलेक्स कैरी के साथ चौथे विकेट के लिए 40 रन जुटाए। कोनोली ने टीम के खाते में 35 रन का योगदान दिया।

इस टीम ने 91 के स्कोर तक 4 विकेट खो दिए थे, जिसके बाद कैरी ने कैमरून ग्रीन के साथ पांचवें विकेट के लिए 37 रन जोड़े। कैरी ने 62 गेंदों में 47 रन की पारी खेली। यहां से कैमरून ग्रीन ने मोर्चा संभालने की कोशिश की, उन्होंने 66 गेंदों में 5 बाउंड्री के साथ 52 रन की नाबाद पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। विपक्षी खेमे से नाहिद राणा ने 41 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। मुस्तफिजुर रहमान और मोसाद्देक हुसैन ने 2-2 विकेट अपने नाम किए।

--आईएएनएस

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