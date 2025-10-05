खेल

वनडे इतिहास : 2 मौके, जब भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को पूरे 10 विकेट से धोया

Oct 05, 2025, 02:35 PM
नई दिल्ली, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को कोलंबो में विश्व कप 2025 का छठा मुकाबला खेला जाना है। भले ही दोनों देशों के बीच मुकाबलों को 'हाई-वोल्टेज' कहा जाता है, लेकिन महिला वनडे क्रिकेट के इतिहास में मामला एकतरफा ही रहा है।

भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध वनडे इतिहास में साल 2005 से अब तक कुल 11 मैच खेले हैं, जिसमें सभी मुकाबले टीम इंडिया के ही नाम रहे। दो बार भारत ने पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम को पूरे 10 विकेट से शिकस्त दी है। आइए, इन मुकाबलों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

2 जनवरी 2006 : विमेंस एशिया कप का यह मुकाबला कराची में खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान को टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला भारी पड़ गया।

पाकिस्तान की सलामी जोड़ी के रूप में तस्कीन कादिर और साजिदा शाह मैदान पर उतरीं। दोनों खिलाड़ियों के बीच महज 19 रन की साझेदारी हुई। तस्कीन (11) रन आउट होकर पवेलियन लौटीं, जिसके बाद विकेटों का पतझड़ लग गया।

इस बीच सना मीर ने 60 गेंदों में 3 चौकों के साथ नाबाद 27 रन बनाए, लेकिन दूसरे छोर पर कोई अन्य बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे सका। आखिरकार, पाकिस्तानी टीम 47.5 ओवरों में महज 94 रन पर ऑलआउट हो गई।

भारत की तरफ से देविका पल्शिकर ने सर्वाधिक 3 विकेट झटके, जबकि वर्षा राफेल ने 2 सफलताएं हासिल कीं।

इसके जवाब में कप्तान मिताली राज, रुमेली धर के साथ बतौर सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरीं। इस जोड़ी ने महज 17.3 ओवरों में अटूट साझेदारी करते हुए भारत को आसान जीत दिलाई। मिताली ने 57 गेंदों में 38 रन की पारी खेली, जबकि रुमेली धर ने 48 गेंदों में 54 रन बनाए।

7 मार्च 2009 : विश्व कप का यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के बोराल में खेला गया, जिसमें भारत ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया।

पाकिस्तानी टीम को बिस्माह मारूफ (2) के रूप में महज 6 के स्कोर पर पहला झटका लगा, जिसके बाद यह टीम संभल ही नहीं सकी। 25 के स्कोर तक 7 विकेट गंवाने के बाद पाकिस्तानी टीम 29 ओवरों में सिर्फ 57 रन पर ऑलआउट हो गई।

इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ नैन अबीदी (11) और सना मीर (17) ही दहाई का आंकड़ा छू सकीं। भारत की ओर से रुमेली धर ने 3 विकेट निकाले, जबकि अमिता शर्मा और प्रियंका रॉय को 2-2 सफलताएं हाथ लगीं।

इसके जवाब में भारत की ओर से अनघा देशपांडे और अंजुम चोपड़ा बतौर सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरीं। दोनों खिलाड़ियों ने महज 10 ओवरों में ही भारत को जीत दिला दी।

अनघा ने 37 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 26 रन बनाए, जबकि अंजुम चोपड़ा ने 23 गेंदों में 17 रन की नाबाद पारी खेली।

--आईएएनएस

आरएसजी

