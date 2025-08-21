वनडे डेब्यू के बाद मुश्किल में प्रेनेलन सुब्रयान, संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन की रिपोर्ट

नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)। संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन के चलते साउथ अफ्रीका के ऑफ स्पिनर प्रेनेलन सुब्रायन की रिपोर्ट की गई है। प्रेनेलन ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए वनडे फॉर्मेट में डेब्यू किया था। बुधवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने बताया कि केर्न्स में मैच अधिकारियों की रिपोर्ट में सुब्रायन के गेंदबाजी एक्शन की वैधता पर चिंता जताई गई है।

आईसीसी ने कहा, "सुब्रायन के गेंदबाजी एक्शन की वैधता का पता लगाने के लिए आईसीसी की ओर से मान्यता प्राप्त परीक्षण केंद्र में उनके गेंदबाजी एक्शन का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाएगा।"

साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच मंगलवार को केर्न्स में पहला वनडे मैच खेला गया था, जिसमें साउथ अफ्रीका ने 98 रन से जीत दर्ज करते हुए तीन वनडे मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है।

सुब्रायन ने इस मुकाबले में 10 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 33 रन देते हुए ट्रेविस हेड (27) का अहम विकेट चटकाया। यह उनके वनडे करियर का इकलौता विकेट भी है। सुब्रायन साउथ अफ्रीका की ओर से एक टेस्ट और एक वनडे मैच खेल चुके हैं।

मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम ने निर्धारित ओवरों में आठ विकेट खोकर 296 रन बनाए।

एडन मार्करम ने रयान रिकेल्टन के साथ 16.5 ओवरों में 92 रन की साझेदारी की। रिकेल्टन 43 गेंदों में 33 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद मार्करम ने 81 गेंदों में 9 चौकों की मदद से 82 रन बनाते हुए टीम को 131 के स्कोर तक पहुंचाया।

मार्करम के पवेलियन लौटने के बाद कप्तान टेंबा बावुमा ने मैथ्यू ब्रीत्जके के साथ तीसरे विकेट के लिए 92 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया।

ब्रीत्जके 56 गेंदों में एक छक्के और सात चौकों की मदद से 57 रन बनाकर आउट हुए, जबकि बावुमा ने 74 गेंदों में 65 रन की पारी खेली। इनके अलावा वियान मुल्डर ने 26 गेंदों में नाबाद 31 रन बनाए।

विपक्षी टीम की ओर से ट्रेविस हेड ने सर्वाधिक चार विकेट झटके, जबकि बेन ड्वारशुइस ने दो विकेट हासिल किए।

इसके जवाब में 40.5 ओवरों में ऑस्ट्रेलियाई टीम महज 198 रन पर सिमट गई। ट्रेविस हेड और कप्तान मिचेल मार्श ने 7.1 ओवरों में 60 रन की साझेदारी करते हुए मेजबान टीम को शानदार शुरुआत दिलाई, लेकिन प्रेनेलन सुब्रायन ने जैसे ही ट्रेविस हेड (27) का विकेट झटका, इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई पारी लड़खड़ा गई।

मिचेल मार्श 96 गेंदों में 10 चौकों की मदद से 88 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। साउथ अफ्रीका की ओर से केशव महाराज ने सर्वाधिक पांच शिकार किए। अब दोनों देशों के बीच 22 अगस्त को मैके में दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा।

--आईएएनएस

आरएसजी