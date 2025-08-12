विमेंस वर्ल्ड कप से पहले युवराज सिंह की सलाह, बोले- उम्मीदों के बोझ तले न दबें खिलाड़ी

मुंबई, 11 अगस्त (आईएएनएस)। पूर्व भारतीय स्टार युवराज सिंह ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को परिस्थिति के अनुसार खेलने और फैंस की भारी उम्मीदों के बोझ तले न दबने की सलाह दी है। भारतीय महिला टीम 30 सितंबर से शुरू हो रहे वनडे विश्व कप में ट्रॉफी के सूखे को खत्म करने की उम्मीद कर रही है।

भारत को साल 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले युवराज सिंह सोमवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में मौजूद थे। यहां युवी ने कहा कि प्रत्येक खिलाड़ी को यह विश्वास रखना होगा कि वह अपने दम पर मैच जीत सकता है।

युवराज सिंह ने कहा, "परिस्थिति के अनुसार खेलें, उम्मीदों के अनुसार नहीं। यह इतिहास रचने का एक शानदार मौका है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप शुरुआत से ही इसे जीतने के बारे में सोचते रहें। आपको इसका पूरा अनुभव करना होगा। आपको यह महसूस करना होगा कि आपने पूरी प्रक्रिया में मेहनत की है और परिणाम जरूर आएंगे।"

उन्होंने कहा, "अगर आप विश्व कप जीतना चाहते हैं, तो दबाव में होंगे, चीजें ठीक नहीं होंगी। ऐसे में अनुभव और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। यह विश्वास होना चाहिए कि आप उस दिन अपने देश के लिए मैच जीतना चाहते हैं।"

पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कहा, "आप यह नहीं सोच सकते कि हरमन, स्मृति या जेमिमा मैच जिताएंगी। आपको यह विश्वास होना चाहिए कि आप हर मैच अपने दम पर जीत सकते हैं।"

वहीं, महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज ने भी खिलाड़ियों से टूर्नामेंट में अपना शत-प्रतिशत देने की बात कही। पूर्व कप्तान ने कहा कि खिलाड़ियों को दर्शकों के समर्थन से अपना हौसला बढ़ाना होगा। उम्मीदों के बोझ तले नहीं दबना है।

उन्होंने विश्व कप-2017 में भारत के उपविजेता रहने के प्रभाव को स्वीकारते हुए कहा कि इसने महिला क्रिकेट के परिदृश्य को बदला है।

मिताली राज ने कहा, "विश्व कप-2017 ने सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी महिला क्रिकेट को बदला है। उस समय सोशल मीडिया अपेक्षाकृत नया था और आईसीसी ने बड़े पैमाने पर प्रचार और प्रचार में अपनी भूमिका निभाई।"

--आईएएनएस

आरएसजी