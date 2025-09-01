खेल

विमेंस वर्ल्ड कप में प्राइज मनी बढ़ने से युवा क्रिकेटर्स को प्रोत्साहन मिलेगा : झूलन गोस्वामी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 01, 2025, 06:52 PM

नई दिल्ली, 1 सितंबर (आईएएनएस)। पिछले संस्करण की तुलना में इस बार विमेंस वर्ल्ड कप 2025 की प्राइज मनी में करीब 297 प्रतिशत इजाफा हुआ है। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के इस फैसले पर खुशी जताई है।

झूलन गोस्वामी ने आईसीसी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर सोमवार को पोस्ट किए गए वीडियो में कहा, "यह बहुत अच्छी बात है। मैं इसके लिए आईसीसी को धन्यवाद देना चाहूंगी। जिस तरह से उन्होंने इस बारे में सोचा, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से महिलाओं के क्रिकेट को इससे काफी बढ़ावा मिलेगा। इससे उभरते हुए युवा क्रिकेटर्स को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।"

उन्होंने आगे कहा, "इससे खिलाड़ियों के माता-पिता को भी प्रोत्साहन मिलेगा। मुझे लगता है कि यह महिलाओं के क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी खबर है। निश्चित रूप से यह सभी खिलाड़ियों को प्रेरित करेगा।"

विमेंस वर्ल्ड कप 2025 के लिए कुल प्राइज मनी 13.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 122.5 करोड़ रुपये) निर्धारित की गई है। साल 2022 में यह रकम 3.5 मिलियन डॉलर (88 करोड़ रुपये) थी।

इस वर्ल्ड कप विजेता टीम को 4.48 मिलियन डॉलर (करीब 39 करोड़ रुपये) मिलेंगे। वहीं, उपविजेता टीम को 1.12 मिलियन डॉलर (करीब 9.8 करोड़ रुपये) प्राइज मनी के तौर पर दिए जाएंगे।

तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों को 3 लाख डॉलर (करीब 2.64 करोड़ रुपये) दिए जाएंगे। पांचवें और छठे पायदान पर रहने वाली टीमों को 7 लाख डॉलर (करीब 6.17 करोड़ रुपये) मिलेंगे। वहीं, सातवें और आठवें पायदान पर रहने वाली टीमें 2,80,000 डॉलर (करीब 2.47 रुपये) अपने नाम करेंगी।

प्रत्येक ग्रुप स्टेज प्रतिभागी को 2,50,000 डॉलर (करीब 2.20 करोड़ रुपये) मिलेंगे। ग्रुप स्टेज की विजेता टीमों को 34,314 डॉलर (करीब 30.28 लाख रुपये) दिए जाएंगे।

विमेंस वर्ल्ड कप की शुरुआत 30 सितंबर से होने जा रही है। टीम इंडिया टूर्नामेंट के पहले ही दिन श्रीलंका को चुनौती देगी।

--आईएएनएस

आरएसजी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...