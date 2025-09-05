खेल

विमेंस वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की 15 सदस्यीय टीम का ऐलान

Sep 05, 2025

नई दिल्ली, 5 सितंबर (आईएएनएस)। विमेंस वर्ल्ड कप 2025 की शुरुआत 30 सितंबर से होने जा रही है, जिसके लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। इस टीम में सोफी मोलिनक्स और जॉर्जिया वेयरहम को मौका दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की कमान एलिसा हीली के हाथों में है।

सोफी मोलिनक्स ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल होने के बाद पूरी तरह से फिट होने की राह पर हैं। वहीं, लेग स्पिनर जॉर्जिया वेयरहम भी चोट से उबर गई हैं।

सोफी मोलिनक्स और जॉर्जिया वेयरहम ऑस्ट्रेलियाई स्पिन आक्रमण का अहम हिस्सा हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम 2022 में जीते गए खिताब का बचाव करने उतरेगी।

बाएं हाथ की स्पिनर मोलिनक्स पिछले साल घुटने की सर्जरी के बाद से मैदान से बाहर हैं। उन्होंने दिसंबर 2024 में आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया की ओर से वनडे मैच खेला था। हालांकि, उन्हें अभी तक पूरी तरह से अनुमति नहीं मिली है।

ऑस्ट्रेलियाई फिजियो केट बीरवर्थ ने कहा, "सोफी मोलिनक्स घुटने की चोट से उबरकर तेजी से रिकवरी कर रही हैं। हमें उम्मीद है कि वह वर्ल्ड कप के लिए उपलब्ध रहेंगी। जॉर्जिया वेयरहम भी द हंड्रेड के दौरान अपनी एडक्टर इंजरी के बाद ट्रेनिंग में वापस आ गई हैं।"

मोलिनक्स-वेयरहम के अलावा जॉर्जिया वोल, फोएबे लिचफील्ड और किम गार्थ को वनडे वर्ल्ड कप टीम में स्थान मिला है। जॉर्जिया वोल को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने पहले ही साल के शानदार प्रदर्शन के बाद टीम में शामिल किया गया है।

एलिसा हीली की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम में ग्रेस हैरिस को स्थान दिया गया है। हीली हाल ही में पिछले साल एशेज के दौरान लगी पैर की चोट से उबरकर वापस लौटी हैं। उन्होंने पिछले महीने भारत-ए के खिलाफ नाबाद 137 रन की पारी खेली थी।

ऑस्ट्रेलियाई टीम 1 अक्टूबर को इंदौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेगी।

वनडे विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम: एलिसा हीली (कप्तान), डार्सी ब्राउन, एश्ले गार्डनर, किम गार्थ, ग्रेस हैरिस, अलाना किंग, फोएबे लिचफील्ड, ताहलिया मैकग्रा, सोफी मोलिनक्स, बेथ मूनी, एलिस पेरी, मेगन शट, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल और जॉर्जिया वेयरहैम।

