विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए रिकॉर्ड प्राइज पूल की घोषणा, विजेता को मिलेंगे 2.34 मिलियन यूएस डॉलर

दुबई, 13 अप्रैल (आईएएनएस)। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए प्राइज मनी में 10 प्रतिशत इजाफा किया है। आगामी विमेंस वर्ल्ड कप में 87,64,615 यूएस डॉलर की प्राइज मनी दी जाएगी।

यह रकम दो साल पहले संयुक्त अरब अमीरात में हिस्सा लेने वाले 10 देशों के बीच बांटे गए 79,58,077 यूएस डॉलर से ज्यादा है, क्योंकि यह टूर्नामेंट पहली बार 12 टीमों तक बढ़ाया जा रहा है। साल 2026 के एडिशन में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भारत, आयरलैंड, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, स्कॉटलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और वेस्टइंडीज शामिल होंगे।

विजेता को एक बार फिर 23,40,000 यूएस डॉलर मिलेंगे, जबकि उपविजेता को 11,70,000 यूएस डॉलर मिलेंगे। सेमीफाइनल हारने वाली टीमों को 6,75,000 यूएस डॉलर मिलेंगे। प्रत्येक ग्रुप मैच जीतने पर 31,154 यूएस डॉलर का इनाम मिलेगा। आईसीसी ने एक रिलीज में बताया कि हिस्सा लेने वाली सभी 12 टीमों को कम से कम 2,47,500 यूएस डॉलर का प्राइज मिलना तय है।

आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 12 जून से होगी, जब इंग्लैंड बर्मिंघम के एजबेस्टन में श्रीलंका का सामना करेगा। 33 मुकाबलों का यह टूर्नामेंट 24 दिनों तक 7 वेन्यू पर खेला जाएगा, जिसमें टीमें सबसे बड़े इनाम के लिए मुकाबला करेंगी।

आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता ने कहा, "महिला क्रिकेट का विकास लगातार तेज हो रहा है, और आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का 12 टीमों तक विस्तार, साथ ही रिकॉर्ड प्राइज पूल, एक मजबूत और ज्यादा प्रतिस्पर्धी वैश्विक खेल बनाने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है। ज्यादा निवेश और मौकों के जरिए महिला क्रिकेट का लगातार आगे बढ़ना वैश्विक मंच पर महिला खिलाड़ियों के बढ़ते प्रभाव और असर को दिखाता है।"

टूर्नामेंट डायरेक्टर बेथ बैरेट-वाइल्ड ने कहा, "आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 इस खेल के लिए एक ऐतिहासिक पल साबित होने वाला है। यह इतिहास का सबसे ज्यादा दर्शकों वाला महिला क्रिकेट इवेंट बनने की राह पर है, जिसमें टिकटों की रिकॉर्ड तोड़ मांग है और किसी भी ग्लोबल महिला टी20 प्रतियोगिता के लिए अब तक की सबसे बड़ी प्राइज मनी रखी गई है। इस स्तर का निवेश, और साथ ही पुरुषों के खेल के बराबर प्राइज मनी, आज महिला क्रिकेट की हैसियत, गुणवत्ता और दुनिया भर में उसकी लोकप्रियता का एक जबरदस्त सबूत है।

उन्होंने कहा, "यही सोच हमारे टूर्नामेंट की तैयारियों को भी दिशा दे रही है। ट्रॉफी टूर इसमें एक अहम भूमिका निभा रहा है। यह खेल को नए दर्शकों तक पहुंचा रहा है। पूरे इंग्लैंड और वेल्स में उत्साह जगा रहा है, और जब हम एक यादगार गर्मी के मौसम का इंतजार कर रहे हैं, तब यह महिला क्रिकेट को सबसे बड़े मंच पर पेश कर रहा है।"

--आईएएनएस

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