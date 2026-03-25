विमेंस टी20 रैंकिंग: टॉप-10 बल्लेबाजों में शामिल हुईं जॉर्जिया वोल, हरमनप्रीत को एक स्थान का फायदा

दुबई, 24 मार्च (आईएएनएस)। आईसीसी की ताजा रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की उभरती हुई ओपनर जॉर्जिया वोल अपने करियर में पहली बार बैटिंग रैंकिंग के टॉप 10 में शामिल हो गई हैं। वहीं, न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन ने भी प्रगति की है। हरमनप्रीत कौर एक स्थान ऊपर चढ़कर 14वें पायदान पर पहुंच गई हैं।

जॉर्जिया वोल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 मैच में महज 8 रन बनाए थे, जबकि दूसरे मुकाबले में 23 गेंदों का सामना करते हुए 7 बाउंड्री के साथ ताबड़तोड़ 39 रन बनाए थे। इस शानदार वोल बल्लेबाजों की रैंकिंग में 2 स्थान की छलांग के साथ 9वें पायदान पर पहुंच गई हैं।

दूसरी ओर, सोफी डिवाइन ने साउथ अफ्रीका के विरुद्ध पहले टी20 मैच में 25 रन बनाए। दूसरे मुकाबले में नाबाद 55 रन की पारी खेलने के साथ 2 विकेट हासिल किए। अंतिम मुकाबले में 64 रन बनाने के साथ 1 विकेट भी निकाला। साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगातार दो अर्धशतक लगाने के बाद वह दो पायदान ऊपर चढ़कर 18वें स्थान पर पहुंच गई हैं।

रवांडा की 15 वर्षीय फैनी उतागुशिमानिंदे 66वें स्थान पर इस लिस्ट में शामिल हुई हैं। फैनी ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू पर शतक बनाने वाली पहली क्रिकेटर बनकर सुर्खियां बटोरी थीं।

साउथ अफ्रीका की एनेरी डर्कसेन 18 पायदान ऊपर चढ़कर 55वें स्थान पर पहुंच गई हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड में हाल ही में खेले गए एक मैच में नाबाद 55 रन की पारी खेली थी।

टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज क्रिकेट एलिस पेरी 2 स्थान की छलांग लगाकर 20वें स्थान पर पहुंच गई हैं। वेस्टइंडीज की कियाना जोसेफ 14 पायदान ऊपर चढ़कर 33वें स्थान पर पहुंचीं। न्यूजीलैंड की मैडी ग्रीन 44वें और वेस्टइंडीज की अनुभवी खिलाड़ी 48वें पायदान पर पहुंच गई हैं।

बॉलिंग के क्षेत्र में, साउथ अफ्रीका की बाएं हाथ की स्पिनर नॉनकुलुलेको म्लाबा टॉप 10 में शामिल हो गई हैं। तीन मैचों में पांच विकेट लेने के बाद वह नौवें स्थान पर पहुंच गई हैं। ऑस्ट्रेलिया की जॉर्जिया वेयरहम भी अपने प्रदर्शन से प्रभावित करते हुए दो मैचों में तीन विकेट लेने के बाद वह 12वें स्थान पर पहुंच गई हैं।

'व्हाइट फर्न्स' की सीमर जेस केर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार सीरीज के बाद अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 15वीं रैंकिंग हासिल कर ली है। इस सीरीज में उन्होंने आठ विकेट लिए, जिसमें वेलिंगटन में 16 रन देकर तीन अहम विकेट भी शामिल हैं। इसके अलावा, अयाबोंगा खाका और किम गार्थ ने भी अपनी रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार किया है।

--आईएएनएस

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