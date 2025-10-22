खेल

वोल्वार्ड्ट, मारिजेन कैप और लुस का अर्धशतक, दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ बनाए 312 रन

Oct 22, 2025, 06:05 AM

कोलंबो, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। महिला विश्व कप के 22वें मैच में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ 9 विकेट के नुकसान पर 312 रन बनाए हैं। बारिश की वजह से मैच 50 की जगह 40 ओवर का किया गया है।

कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम को पहला झटका 5 के स्कोर पर तंजीम ब्रिट्स के रूप में लगा। इसके बाद कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट और सुने लुस ने दूसरे विकेट के लिए 118 रन की मजबूत साझेदारी की। लुस 59 गेंद पर 61 रन बनाकर आउट हुई। इसके बाद चौथे विकेट के लिए वोल्वार्ड्ट ने मारिजेन कैप के साथ 64 रन की साझेदारी की।

वोल्वार्ड्ट चौथे विकेट के रूप में 82 गेंद पर 2 छक्के और 10 चौकों की मदद से 90 रन बनाकर आउट हुईं। मारिजेन कैप 43 गेंद पर 3 छक्के और 6 चौकों की मदद से 68 रन बनाकर नाबाद रहीं। नादिने डे क्लार्क ने 16 गेंद पर 41 रन की पारी खेली। इन 4 पारियों के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने 9 विकेट पर 312 रन बनाए।

पाकिस्तान की तरफ से सादिया इकबाल ने 8 ओवर में 63 रन देकर 3, नशरा संधु ने 8 ओवर में 45 रन देकर 3, और फातिमा सना ने 8 ओवर में 69 रन देकर 1 विकेट लिए।

पाकिस्तान टीम विश्व कप में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। टीम अब तक विश्व कप में एक भी मैच नहीं जीत सकी है। टीम की बल्लेबाजी ने हर मैच में निराश किया है। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका का दिया 313 का लक्ष्य कहीं से भी पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होने वाला है।

--आईएएनएस

पीएके

