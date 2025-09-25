'वेल डन अतीका', जम्मू-कश्मीर की पहली फॉर्मूला 1 रेसिंग प्रतिभा को सीएम अब्दुल्ला ने दी बधाई

श्रीनगर, 25 सितंबर (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को केंद्र शासित प्रदेश की पहली फॉर्मूला 1 रेसिंग प्रतिभा अतीका मीर को बधाई दी। अतीका ने हाल ही में स्लोवाकिया में आयोजित यूरोपियन कार्टिंग चैंपियनशिप में चौथा स्थान हासिल किया था।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अतीका को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि वह एक दिन फॉर्मूला 1 रेसिंग में शीर्ष स्थान हासिल करेंगी।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "वेल डन, अतीका। रेसिंग के प्रति उनका स्वाभाविक टैलेंट और जोश साफ नजर आता है। मुझे उम्मीद है कि वह दिन दूर नहीं जब वह मोटर रेसिंग की सबसे बड़ी प्रतियोगिता (फॉर्मूला 1) में शामिल होने वाली पहली कश्मीरी बनेगी। अपना अच्छा काम जारी रखो, अतीका, हमेशा शुभकामनाएं।"

श्रीनगर की रहने वाली अतीका मीर भारत और एशिया की पहली ऐसी लड़की हैं, जिन्हें फॉर्मूला 1 अकादमी के 'डिस्कवर योर ड्राइव' कार्यक्रम के लिए चुना गया। हाल ही में उन्होंने स्लोवाकिया में यूरोपियन कार्टिंग चैंपियनशिप में भारत और महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान हासिल किया।

अतीका के पिता (पूर्व फॉर्मूला एशिया ड्राइवर आसिफ नजीर मीर) उनकी प्रेरणा हैं। अतीका छह साल की उम्र से यूएई में कार्टिंग कर रही हैं। 2022-23 में वह यूएई आईएएमई नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप में मिनी आर कैटेगरी में उप-विजेता रहीं।

2025 में उन्होंने अबू धाबी के यास मरीना सर्किट में आईएएमई समर कप में पोडियम फिनिश हासिल किया। 2024 में वह साउथ गार्डा, इटली में रोटेक्स यूरो ट्रॉफी के फाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली भारतीय महिला ड्राइवर बनीं। उसी साल, उन्होंने फ्रांस के ले. मैन्स में रोटेक्स मैक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी की माइक्रो मैक्स कैटेगरी में रेस जीतकर इतिहास रचा।

2025 में अतीका इटली की बेबीरेस ड्राइवर अकादमी में डब्ल्यूएसके कार्टिंग सीरीज के लिए शामिल हुईं। 2024 में वह आयरन डेम्स यंग टैलेंट प्रोग्राम के लिए चुनी गई एकमात्र एशियाई ड्राइवर थीं। वह 2025 में फॉर्मूला 1 अकादमी के 'डिस्कवर योर ड्राइव' कार्यक्रम में चुनी गईं और एकेसीईएल जीपी, यूएई की फॉर्मूला 1 अकादमी से संबद्ध कार्टिंग टीम, ने उन्हें साइन किया।

अतीका का जन्म श्रीनगर में हुआ, और वह छोटी उम्र में दुबई चली गईं। उन्होंने पेशेवर कार्टिंग में जाने से पहले शौक के तौर पर इलेक्ट्रिक कार्ट रेसिंग शुरू की। उनके पिता करियर में उनका समर्थन कर रहे हैं, और उन्होंने अतीका के रेसिंग करियर में उनका पूरा साथ दिया।

