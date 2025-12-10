विजय शंकर आईपीएल 2026 की नीलामी में अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में क्यों हिस्सा लेंगे?

नई दिल्ली, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के लिए मिनी-नीलामी 16 दिसंबर को अबुधाबी में होनी है। बीसीसीआई ने नीलामी में शामिल होने वाले खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है। बोर्ड की सूची के मुताबिक ऑलराउंडर विजय शंकर मिनी नीलामी में अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में हिस्सा लेंगे।

आप सोच रहे होंगे कि भारतीय टीम के लिए खेल चुके विजय शंकर अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में कैसे हिस्सा लेंगे। दरअसल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नियम के मुताबिक अगर किसी भारतीय खिलाड़ी ने टीम इंडिया के लिए पिछले पांच साल में किसी भी फॉर्मेट में एक भी मैच नहीं खेला है, तो उसे अनकैप्ड खिलाड़ी माना जाएगा और वह नीलामी में अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में उतरेगा।

इसी नियम के तहत विजय शंकर नीलामी में अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में उतरेंगे। भारतीय टीम के लिए 12 वनडे और 9 टी20 खेल चुके विजय शंकर ने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच 27 जून 2019 को खेला था। यह मैच पांच साल पहले खेला गया था। ऐसे में बीसीसीआई का अनकैप्ड वाला नियम विजय शंकर पर लागू होता है।

विजय शंकर पिछले सीजन सीएसके का हिस्सा थे। चेन्नई ने उन्हें पिछले साल मेगा ऑक्शन में 1.2 करोड़ रुपये में साइन किया था। विजय का प्रदर्शन साधारण रहा था। पांच पारियों में वह केवल 118 रन बना पाए। सीएसके मिनी नीलामी में नई टीम बनाने की योजना पर काम कर रही है। इसी वजह से सीएसके ने विजय को रिटेन नहीं किया। देखना होगा कि नीलामी में यह ऑलराउंडर किस टीम के साथ जुड़ता है। इसी नियम के तहत पिछले सीजन सीएसके ने एमएस धोनी को भी रिटेन किया था।

2014 से आईपीएल खेल रहे विजय शंकर अब तक 78 मैचों में 7 अर्धशतक की मदद से 1,233 रन बना चुके हैं। उनका शीर्ष स्कोर नाबाद 69 रहा है। 2023 उनका श्रेष्ठ सीजन रहा था। गुजरात टाइटंस का हिस्सा रहते हुए 14 मैचों में उन्होंने 301 रन बनाए थे। विजय 9 विकेट भी ले चुके हैं।

--आईएएनएस

