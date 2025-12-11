खेल

विजय हजारे ट्रॉफी: दिल्ली के संभावित खिलाड़ियों की लिस्ट जारी, कोहली और पंत होंगे शामिल

Dec 11, 2025, 05:57 PM

नई दिल्ली, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। विराट कोहली और ऋषभ पंत आगामी विजय हजारे ट्रॉफी के लिए दिल्ली की टीम में शामिल होंगे। दिल्ली और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) ने घरेलू वनडे टूर्नामेंट के लिए संभावित खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की है।

दिल्ली की टीम एलीट डी ग्रुप में है। यह टीम 24 दिसंबर को आंध्र से भिड़ेगी, जिसके बाद 26 दिसंबर को गुजरात के खिलाफ मुकाबला खेला जाना है। यह टीम 29 दिसंबर को सौराष्ट्र, जबकि 31 दिसंबर को ओडिशा को चुनौती देगी।

इस लिस्ट में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए चुने गए खिलाड़ी भी शामिल हैं, जहां नीतीश राणा की कप्तानी वाली दिल्ली ग्रुप डी में 16 प्वाइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर रहने के बाद नॉकआउट में जगह बनाने में नाकाम रही थी।

सीनियर पुरुष चयन समिति की मीटिंग में संभावित खिलाड़ियों की लिस्ट को फाइनल किया गया है। इस समिति में सिलेक्टर यशपाल सिंह, के भास्कर पिल्लई, मनु नायर, हेड कोच सरनदीप सिंह, सीएसी चेयरमैन विजय दहिया और सेक्रेटरी अशोक शर्मा शामिल थे।

कोहली और पंत की मौजूदगी से दिल्ली के बैटिंग ऑर्डर को काफी गहराई और अनुभव मिलने की उम्मीद है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के नियमों के अनुसार, कॉन्ट्रैक्ट वाले भारतीय खिलाड़ी जब इंटरनेशनल कमिटमेंट पर न हों, तो उन्हें घरेलू क्रिकेट में खेलना होगा।

विराट कोहली साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए थे, हालांकि पंत को सीरीज के तीनों मुकाबलों में बेंच पर ही बैठना पड़ा था। यह जोड़ी अगले साल 11-17 जनवरी तक न्यूजीलैंड के विरुद्ध वनडे सीरीज के लिए उपलब्ध रहेगी।

संभावित खिलाड़ियों की सूची: देव लाकड़ा, दिविज मेहरा, युगल सैनी, सुजल सिंह, रजनीश दादर, अमन भारती, गोविंद मित्तल, सुमित बेनीवाल, शुभम दुबे, केशव डबास, राहुल चौधरी, समर्थ सेठ, शिवम त्रिपाठी, अनमोल शर्मा, शिवम गुप्ता, लक्ष्य थरेजा, मनन भारद्वाज, रौनक वाघेला, मयंक गुसाईं, केशव आर सिंह, लक्ष्मण, दिवांश रावत, प्रणव राजवंशी, प्रांशु विजयरन, सिद्धांत शर्मा, गगन वत्स, वंश बेदी, राहुल गहलोत, विशाल राय, समर्थ सिंह, सनत सांगवान, आयुष सिंह, सुमित माथुर, संपूर्ण त्रिपाठी, विवेक तिवारी, ऋतिक शौकीन, तेजस बरोका, सक्षम शर्मा, देव दुबे, शिवम शर्मा, रोहित यादव, अनिरुद्ध चौधरी, विशांत भाटी, प्रणव पंत, पंकज जसवाल, अजय गुलिया, सिद्धांत बंसल, विकास सोलंकी, दिविज प्रकाश और सूर्यकांत चौहान।

