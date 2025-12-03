विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली के लिए खेलेंगे विराट कोहली

नई दिल्ली, 2 दिसंबर (आईएएनएस)। विराट कोहली आगामी विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली के लिए खेलेंगे। दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) के अध्यक्ष रोहन जेटली ने आईएएनएस को यह जानकारी दी है। 'रन मशीन' कोहली इस समय शानदार फॉर्म में हैं, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में शतकीय पारी खेली थी।

रोहन जेटली ने आईएएनएस से कहा, "विराट कोहली ने हमें विजय हजारे ट्रॉफी के लिए अपनी उपलब्धता की पुष्टि कर दी है।"

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के मुकाबले 24 दिसंबर से 18 जनवरी तक खेले जाएंगे। कोहली की मौजूदगी दिल्ली की टीम को मजबूती देगी, जो अपने प्रदर्शन में सुधार करना चाह रही है। कोहली ने एक दशक से भी ज्यादा समय से विजय हजारे ट्रॉफी में कोई मैच नहीं खेला है।

ऐसी खबरें थीं कि कोहली इस इवेंट को छोड़ सकते हैं, लेकिन इस बीच डीडीसीए अध्यक्ष ने टूर्नामेंट में उनकी उपलब्धता की पुष्टि कर दी है। 37 वर्षीय कोहली ने 30 नवंबर को रांची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 120 गेंदों में 7 छक्कों और 11 चौकों के साथ 135 रन की पारी खेली थी। इस दौरान उन्होंने रोहित शर्मा (56) के साथ दूसरे विकेट के लिए 136 रन जुटाए थे। भारत ने यह मैच 17 रन से अपने नाम किया था।

विराट कोहली ने साल 2008 और 2010 के बीच दिल्ली की ओर से 13 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 68.25 की औसत के साथ 819 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने चार शतक और तीन अर्धशतक लगाए हैं।

विजय हजारे ट्रॉफी में कोहली का होना दिल्ली के लिए को मजबूती देगा, क्योंकि स्टेट एसोसिएशन की टीमें घरेलू मुकाबलों में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं। दिल्ली को हाल के मुकाबलों में जम्मू और कश्मीर और त्रिपुरा जैसे राज्यों से हार का सामना करना पड़ा है।

विराट कोहली टेस्ट और टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं। अभी भी सिर्फ वनडे फॉर्मेट में ही खेलते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा, कोहली इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के लिए खेलते हैं।

--आईएएनएस

आरएसजी