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Chess Championship : साइप्रस स्थित भारतीय उच्चायोग ने वैशाली की फिडे विमेंस कैंडिडेट्स जीतने पर तारीफ की

वैशाली रमेशबाबू बनीं पहली भारतीय विजेता, फिडे कैंडिडेट्स 2026 में ऐतिहासिक जीत
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Dainik Hawk·
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Apr 16, 2026, 09:20 AM
साइप्रस स्थित भारतीय उच्चायोग ने वैशाली की फिडे विमेंस कैंडिडेट्स जीतने पर तारीफ की

नई दिल्ली: साइप्रस में भारतीय उच्चायोग ने फिडे विमेंस कैंडिडेट्स जीतने के लिए भारतीय ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेशबाबू की तारीफ की है।

 

वैशाली फिडे विमेंस कैंडिडेट्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनीं। उन्होंने बुधवार को फाइनल राउंड में रूस की कैटरीना लैग्नो को हराया।

 

साइप्रस में भारत के उच्चायोग ने एक्स पर शेयर किया, "साइप्रस में भारत के लिए गर्व का पल। ग्रैंडमास्टर वैशाली रमेशबाबू को फिडे चेस विमेंस कैंडिडेट्स 2026 में उनकी ऐतिहासिक जीत पर बहुत-बहुत बधाई।"

 

उच्चायोग ने आगे लिखा, "उच्चायुक्त मनीष और साइप्रस में भारतीय उच्चायोग की टीम इस शानदार कामयाबी पर उन्हें बहुत-बहुत बधाई देती है। 8.5/14 के साथ पहले नंबर पर आकर, वैशाली ने एक बार फिर विश्व शतरंज में भारत की बढ़ती ताकत दिखाई है और आने वाले महिला विश्व चैंपियनशिप मैच में अपनी जगह पक्की कर ली है।"

 

पोस्ट में आगे लिखा गया, "उनका प्रदर्शन हिम्मत और धैर्य का बेहतरीन प्रदर्शन था। यह सफलता भारत के लिए बहुत गर्व की बात है और इस प्रतिष्ठित वैश्विक इवेंट के मेजबान के तौर पर साइप्रस के लिए एक खास पल है। हम आगे के खिताबी मैच में उनकी सफलता की कामना करते हैं।"

 

वैशाली 2026 फिडे विमेंस कैंडिडेट्स को 8.5/14 के स्कोर के साथ सीधे जीतने के बाद महिला विश्व चैंपियनशिप के लिए जू वेनजुन को चुनौती देंगी।

 

एक रोमांचक फाइनल राउंड में, वैशाली ने शानदार टेक्निक दिखाते हुए कैटरीना लैग्नो को हराया, जबकि बिबिसारा असौबायेवा दिव्या देशमुख के खिलाफ अपने गेम में सिर्फ ड्रॉ कर पाईं।

 

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैशाली ने कहा, "यह कमाल का है, मेरे लिए एक सपना सच होने जैसा है। जब मैं झू जिनर से हारी, तो सब कुछ अचानक खुल गया, और मुझे खुशी है कि मैं आखिरी दो राउंड में फोकस कर पाई और अपना बेस्ट दे पाई।"

 

2024 में, गुकेश कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2024 के विजेता बने और अब तक के सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियनशिप चैलेंजर बने। वह कैंडिडेट्स जीतने वाले पहले भारतीय थे। इसके बाद वह 18वें वर्ल्ड चेस चैंपियन बने, जब उन्होंने सिंगापुर में 2024 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप मैच में चीन के डिंग लिरेन को हराया।

 

गुकेश को फिडे कैंडिडेट्स 2026 के नए विजेता जावोखिर सिंडारोव से चुनौती मिलेगी।

--आईएएनएस

 

 

 

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