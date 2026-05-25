आईपीएल 2026: वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, टी20 लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टीनएज बल्लेबाज का रिकॉर्ड अपने नाम किया

मुंबई: वैभव सूर्यवंशी ने रविवार को इतिहास रच दिया। आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन कर रहे वैभव किसी भी टी20 लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टीनएजर बन गए हैं।

राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के 15 साल के इस बल्लेबाज को मुंबई इंडियंस (एमआई) के खिलाफ मैच में रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए सिर्फ 2 रनों की जरूरत थी। उन्होंने पारी के दूसरे ओवर में यह उपलब्धि हासिल की। ​​विल जैक्स की गेंद पर दूसरा रन लेते ही उन्होंने आधिकारिक तौर पर टी20 टूर्नामेंट में किसी टीनएजर द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा रनों का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया।

सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 के 14 मैचों में 483 रन बनाए हैं। उन्होंने इस टूर्नामेंट में खुद को सबसे बेहतरीन युवा प्रतिभाओं में से एक के तौर पर स्थापित किया है। बिहार के इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने सीजन में अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया है। 15 वर्ष की उम्र होने के बावजूद उन्होंने तेज और स्पिन, दोनों तरह की गेंदबाजी के खिलाफ निडर होकर बल्लेबाजी की है और परिपक्वता दिखाई है।

टीनएज बल्लेबाजों का पिछला रिकॉर्ड देवदत्त पडिक्कल के नाम था। उन्होंने 2019-20 के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कर्नाटक क्रिकेट टीम के लिए 19 साल की उम्र में 580 रन बनाए थे। पडिक्कल का यह स्कोर भारत के सबसे बड़े घरेलू टी20 टूर्नामेंट में बना था और लंबे समय तक इसे इस फॉर्मेट में किसी टीनएजर द्वारा किए गए सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी प्रदर्शन माना जाता रहा।

तिलक वर्मा ने भी 2022 में मुंबई इंडियंस के लिए 19 साल की उम्र में 14 मैचों में 397 रन बनाए थे।

दक्षिण अफ्रीका के युवा खिलाड़ी लुआन-ड्रे प्रिटोरियस ने 2024-25 के एसए20 सीजन में पार्ल रॉयल्स के लिए 12 मैचों में 397 रन बनाए थे। वहीं, इंग्लैंड के विल स्मीड ने 2021 के वाइटैलिटी ब्लास्ट में समरसेट काउंटी क्रिकेट क्लब के लिए 19 साल की उम्र में 14 मैचों में 385 रन बनाए थे।

--आईएएनएस

पीएके