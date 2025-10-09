वुहान ओपन: हैली बैप्टिस्ट को शिकस्त देकर तीसरे दौर में जेसिका पेगुला

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। अमेरिका की स्टार टेनिस खिलाड़ी जेसिका पेगुला ने लगातार दूसरी बार 'वुहान ओपन' के तीसरे दौर में प्रवेश किया है। उन्होंने हमवतन हैली बैप्टिस्ट को तीन सेटों तक चले रोमांचक मुकाबले में 6-4, 4-6, 7-6 (6) से शिकस्त दी। यह मुकाबला 2 घंटे 55 मिनट तक चला।

पेगुला का लक्ष्य 23 वर्षीय बैप्टिस्ट के खिलाफ लगातार तीसरी जीत हासिल करना था। जीत के बाद उन्होंने कहा, "यह मुकाबला बहुत मुश्किल रहा। आप जानते हैं कि मेरे पास मैच प्वाइंट थे, और फिर बैप्टिस्ट ने अच्छा खेलना शुरू कर दिया। मुझे बहुत गर्व है कि मैंने कैसे खुद को संभाला, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं मैच गंवा सकती थी, लेकिन मैंने डटकर मुकाबला किया। यह एक रोमांचक मैच था।"

उल्लेखनीय है कि पेगुला और बैप्टिस्ट तीन साल से भी ज्यादा समय बाद पहली बार कोर्ट पर आमने-सामने आई थीं। यह मैच पेगुला का लगातार पांचवां तीन सेटों का मुकाबला था।

अब जेसिका पेगुला का सामना नौवीं वरीयता प्राप्त एकातेरिना एलेक्जेंड्रोवा से होगा, जिन्होंने दूसरे दौर में एक अन्य अमेरिकी खिलाड़ी एन ली को हराया था।

दूसरी ओर, कोको गॉफ ने मोयुका उचिजिमा को 6-1, 6-0 से हराकर लगातार दूसरे साल तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। यह मुकाबला सिर्फ 51 मिनट तक चला।

वर्ल्ड नंबर-3 कोको गॉफ का प्रदर्शन शानदार रहा, जिन्होंने 13 में से 12 गेम जीते और 77 में से 55 अंक हासिल किए। अमेरिकी खिलाड़ी की सर्विस ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। 'डब्ल्यूटीए' की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने एक भी डबल फॉल्ट नहीं किया।

जीत के बाद कोको गॉफ ने कहा, "यह मैच मेरे लिए अच्छा रहा। मैंने शानदार खेला। मैं वुहान में वापस आकर और अगले दौर में आगे बढ़कर बेहद खुश हूं।"

कोको गॉफ ने मुकाबले के दौरान अपने अनफोर्स्ड एरर्स को भी न्यूनतम रखा। पिछले तीन वर्षों में, गॉफ (18) ने डब्ल्यूटीए स्तर पर चीन की धरती पर सर्वाधिक जीत दर्ज की हैं। इस लिस्ट में झेंग चिनवेन (17) दूसरे स्थान पर हैं।

--आईएएनएस

आरएसजी