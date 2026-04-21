वह एक अनोखा टैलेंट हैं, श्रेयस अय्यर ने वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी को सराहा

नई दिल्ली, 20 अप्रैल (आईएएनएस)। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने राजस्थान रॉयल्स के युव बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की है। अय्यर ने वैभव को एक अनोखा टैलेंट बताया है। अय्यर ने कहा कि उनकी जबरदस्त बैटिंग स्किल्स को बताने के लिए सारे विशेषण कम पड़ जाएंगे।

आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन शानदार रहा है। वह अब तक इस सीजन में खेले 6 मुकाबलों में 236 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 246 रन बना चुके हैं। वैभव के आगे बड़े से बड़े गेंदबाज भी बेबस दिखाई दिए हैं। श्रेयस अय्यर ने जियोस्टार से बात करते हुए कहा, "वह एक शानदार टैलेंट हैं और उनकी तारीफ करते हुए सारे विशेषण कम पड़ जाएंगे। जिस तरह से उनका बैट फ्लो है, गेंद से पहले वह जो लय और मोमेंटम बनाते हैं, मुझे लगता है कि वह भविष्य के खिलाड़ी हैं।"

अय्यर खुद अच्छी फॉर्म में हैं। उन्होंने छह पारियों में 52 की औसत और 182.45 के स्ट्राइक रेट से 208 रन बनाए हैं। उन्होंने आईपीएल 2025 के दूसरे क्वालीफायर में जसप्रीत बुमराह की गेंद पर अपने शॉट के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, "यह पूरी तरह से सहज था। मैं उसे सीधे जमीन पर मारने की कोशिश कर रहा था। मेरे दिमाग में यही बात थी कि वह जहां भी बॉल डाले, मैं उसे सीधे टारगेट करूंगा।

उन्होंने कहा कि जब आप उस पोजीशन में पहुंचते हैं, तो आपका सिर पूरी तरह से शांत रहता है और आपका शरीर एक खास फ्लो में चलता है। आप शायद दुनिया के सबसे अच्छे गेंदबाज का सामना कर रहे हों, जो अपने एंगल और गेंद को शानदार तरीके से करता है, तो आपको अपने सहज ज्ञान पर भरोसा करना होगा। उस शॉट को खेलना और फील्ड में रहते हुए उसे थर्ड मैन की तरफ भेजना मुझे भी अच्छा लगा।"

अय्यर ने कहा, "मैंने सेलिब्रेट नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था कि हमें एक दिन बाद वापस आकर फिर से वहीं खेलना होगा। अगर आप भावनाएं दिखाते हैं, तो आपके दिन की धड़कन ऊपर-नीचे होती रहती है। एक बार जब आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप अपने माइंडसेट में बहुत क्लियर हो सकते हैं और मुख्य गोल के बारे में फैसला कर सकते हैं।"

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2025 में फाइनल तक का सफर तय किया था। हालांकि खिताबी मुकाबले में टीम को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। आईपीएल 2026 में भी अय्यर की कप्तानी शानदार रही है। उनकी अगुवाई में टीम ने इस सीजन खेले 6 मुकाबलों में से 5 में जीत दर्ज की है। वहीं, एक मुकाबला बेनतीजा रहा है।

--आईएएनएस

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