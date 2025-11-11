वो टेस्ट मुकाबला, जब भारत ने सिर्फ 55 रन पर साउथ अफ्रीका को समेटा

नई दिल्ली, 11 नवंबर (आईएएनएस)। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जनवरी 2024 में केपटाउन में खेला गया टेस्ट मैच शायद ही कोई फैन भूल सके। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के नाम एक ऐसा शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ा, जिसे आज तक याद रखा जाता है।

सिर्फ दो दिनों तक चले इस मुकाबले में साउथ अफ्रीकी टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया। यह निर्णय मेजबान टीम पर भारी पड़ गया।

साउथ अफ्रीकी टीम पहली पारी में सिर्फ 23.2 ओवरों का ही सामना कर सकी। इस दौरान उसने सिर्फ 55 रन बनाए।

साउथ अफ्रीका की ओर से इस पारी में डेविड बेडिंघम (12) और कैइल वेरेन्ने (15) के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका। भारत की ओर से इस पारी में मोहम्मद सिराज ने महज 15 रन देकर 6 विकेट हासिल किए, जबकि जसप्रीत बुमराह और मुकेश कुमार ने 2-2 विकेट निकाले।

यह भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट इतिहास में किसी एक पारी में न्यूनतम स्कोर का रिकॉर्ड भी है।

इसके जवाब में भारतीय टीम पहली पारी में 34.5 ओवर खेलकर 153 रन पर सिमट गई। इस टीम के लिए विराट कोहली ने सर्वाधिक 46 रन बनाए। उनके अलावा कप्तान रोहित शर्मा ने 39, जबकि शुभमन गिल ने 36 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। भारत के सात बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल सके। टीम इंडिया की इस पारी में कगिसो रबाडा, लुंगी नगिडी और नांद्रे बर्गर ने 2-2 विकेट निकाले।

भारत के पास पहली पारी के आधार पर 98 रन की बढ़त थी। साउथ अफ्रीकी टीम अपनी दूसरी पारी में सलामी बल्लेबाज एडेन मार्करम (106) की शतकीय पारी के बावजूद सिर्फ 176 रन ही बना सकी। इस पारी में बुमराह ने 6 विकेट अपने नाम किए।

यहां से टीम इंडिया को जीत के लिए 79 रन का टारगेट मिला। भारत ने महज 12 ओवरों में ही इस लक्ष्य को 7 विकेट शेष रहते हासिल कर लिया।

साउथ अफ्रीका ने सीराज का पहला मैच पारी और 32 रन से अपने नाम किया था, लेकिन टीम इंडिया ने दूसरा मुकाबला जीतकर सीरीज को ड्रॉ पर समाप्त किया।

--आईएएनएस

आरएसजी