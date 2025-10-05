वो महिला खिलाड़ी, जिनके नाम भारत-पाकिस्तान वनडे मैच में सर्वाधिक रन

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में महिला विश्व कप 2025 का हाई-वोल्टेज मैच खेला जाना है। दोनों देशों के बीच अब तक कुल 11 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड एक भारतीय के नाम है।

इस खिलाड़ी का नाम है- रुमेली धर। साल 2005 से 2009 के बीच रुमेली ने पाकिस्तान के खिलाफ 7 मुकाबले खेले, जिसकी 5 पारियों में उन्होंने 146 की औसत के साथ 292 रन बनाए। इस दौरान रुमेली 3 पारियों में नाबाद रहीं।

रुमेली धर ने पाकिस्तान के खिलाफ 4 अर्धशतक लगाए। उन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध 27 चौके और 5 छक्के जमाए। इस दौरान 5 मई 2008 को श्रीलंका के कुरुनेगल में नाबाद 92 रन की पारी खेली, जो वनडे फॉर्मेट में उनका सर्वोच्च स्कोर भी रहा।

इस लिस्ट में भारत की दिग्गज महिला कप्तान मिताली राज दूसरे पायदान पर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध 11 वनडे मुकाबलों में 45.16 की औसत के साथ 271 रन बनाए।

पाकिस्तान की ओर से भारत के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वालों में साजिदा शाह शीर्ष पायदान पर हैं, जिन्होंने 7 मुकाबलों में 17.71 की औसत के साथ 124 रन जोड़े।

रुमेली धर भारत-पाकिस्तान के बीच महिला वनडे मुकाबलों में सर्वाधिक छक्के लगाने वाली बल्लेबाज भी हैं। उन्होंने अपने करियर में इस टीम के खिलाफ 5 छक्के लगाए। उनके अलावा किसी अन्य खिलाड़ी ने 1 से ज्यादा छक्के नहीं लगाए।

जनवरी 2003 में अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करने वाली ऑलराउंडर रुमेली धर न सिर्फ अपनी बल्लेबाजी, बल्कि अपनी गेंदबाजी के लिए भी पहचानी जाती हैं। उन्होंने भारत की ओर से 78 वनडे मुकाबले खेले, जिसमें 19.61 की औसत के साथ 961 रन बनाए। उनके वनडे करियर में 6 अर्धशतक भी शामिल रहे। वहीं, गेंदबाजी में उन्होंने 63 विकेट हासिल किए।

18 टी20 मुकाबलों में रुमेली ने 131 रन जुटाने के साथ 13 विकेट अपने नाम किए, जबकि 4 टेस्ट मुकाबलों में उन्होंने 29.50 की औसत के साथ 236 बनाने के अलावा 8 सफलताएं भी प्राप्त कीं।

--आईएएनएस

आरएसजी