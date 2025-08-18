वो क्रिकेटर, जिन्होंने टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में खेले सबसे ज्यादा मैच

नई दिल्ली, 18 अगस्त (आईएएनएस)। क्रिकेट इतिहास में एशिया कप टी20 फॉर्मेट में सिर्फ दो ही बार खेला गया है। साल 2016 में पहली दफा इस प्रारूप में एशिया कप खेला गया, जिसके बाद साल 2022 में इसे टी20 फॉर्मेट में खेला गया।

आइए, उन दो खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं, जिनके नाम टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड है।

विराट कोहली: भारत के इस दिग्गज बल्लेबाज ने दोनों सीजन में कुल 10 मैच खेले। इस दौरान कोहली ने 85.80 की औसत के साथ 429 रन बनाए, जिसमें एक शतक और तीन अर्धशतक शामिल रहे।

विराट कोहली ने 8 सितंबर 2022 को अफगानिस्तान के खिलाफ 122 रन की नाबाद पारी खेली थी। इस दौरान 61 गेंदों का सामना करते हुए कोहली ने छह छक्के और 12 चौके लगाए।

विराट कोहली इस मुकाबले में बतौर सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरे थे। उन्होंने केएल राहुल के साथ 12.4 ओवरों में 119 रन जोड़े। राहुल ने 41 गेंदों में 62 रन की पारी खेली, जिसके दम पर टीम इंडिया ने निर्धारित ओवरों में 212/2 का विशाल स्कोर बनाते हुए 101 रन से यादगार जीत दर्ज की। भारत की ओर से तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने चार ओवरों में महज चार रन देकर पांच शिकार किए।

विराट कोहली एशिया कप (टी20 फॉर्मेट) में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 40 चौके और 11 छक्के लगाए हैं। फील्डिंग के दौरान चार कैच भी लपके।

दासुन शनाका: श्रीलंका के इस खिलाड़ी ने 10 मुकाबले खेले, जिसमें 14.55 की औसत के साथ 131 रन बनाए, जिसमें 45 रन की पारी भी शामिल है। दासुन शनाका ने इस दौरान गेंदबाजी में कुल तीन विकेट हासिल किए।

एशिया कप (टी20 फॉर्मेट) में सर्वाधिक मैच खेलने वालों में रोहित शर्मा दूसरे पायदान पर हैं, जिन्होंने दोनों सीजन में कुल नौ मैच खेलते हुए 30.11 की औसत के साथ 271 रन जुटाए। इस दौरान रोहित ने 83 रन की पारी भी खेली।

--आईएएनएस

आरएसजी