खेल

Uttarakhand Boxing Trial : रामनगर में उत्तराखंड बॉक्सिंग टीम का ट्रायल, राष्ट्रीय फेडरेशन कप के लिए होगा खिलाड़ियों का चयन

रामनगर ट्रायल से उत्तराखंड बॉक्सर नेशनल फेडरेशन कप की ओर
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 19, 2025, 12:44 PM
रामनगर में उत्तराखंड बॉक्सिंग टीम का ट्रायल, राष्ट्रीय फेडरेशन कप के लिए होगा खिलाड़ियों का चयन

रामनगर: उत्तराखंड के खिलाड़ी खेल जगत में अपनी धाक जमा रहे हैं। रामनगर में बॉक्सिंग का ट्रायल आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे 36 बॉक्सर नेशनल फेडरेशन कप के पुरुष वर्ग में जगह बनाने के लिए रिंग में उतरे।

यह ट्रायल 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चेन्नई में होने वाली राष्ट्रीय फेडरेशन कप प्रतियोगिता के लिए आयोजित किया गया है। इस ट्रायल में पिथौरागढ़, नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार, काशीपुर और चमोली सहित कई जिलों से खिलाड़ी शामिल हुए। सभी बॉक्सर का लक्ष्य रामनगर की इस चयन प्रक्रिया से निकलकर चेन्नई में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करना है।

ट्रायल में शामिल प्रतिभागियों का मानना है कि यह मौका उनके करियर को नई दिशा देगा।

देहरादून से आए बॉक्सर नमन ने बताया कि वह पहले भी नेशनल लेवल पर खेल चुके हैं। इस बार भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए टीम में जगह बनाने की पूरी कोशिश करेंगे।

बॉक्सर गौतम सागर ने कहा कि वह यहां पूरी तैयारी के साथ पहुंचे हैं। वह ट्रायल जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का सपना पूरा करना चाहते हैं।

इस दौरान उत्तराखंड बॉक्सिंग टीम के कोच देवेंद्र चंद्र भट्ट ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से खिलाड़ी रामनगर पहुंचे हैं। यहां से चयनित होकर यह खिलाड़ी नेशनल फेडरेशन कप में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। कोच का मानना है कि इस तरह के आयोजन से युवा खिलाड़ियों को मंच मिलता है और उनकी मेहनत को दिशा मिलती है।

बॉक्सिंग में उत्तराखंड के खिलाड़ी धीरे-धीरे अपनी पहचान बना रहे हैं। हाल के वर्षों में कई बॉक्सर ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। रामनगर में यह ट्रायल भी उसी कड़ी का हिस्सा है, जहां युवा खिलाड़ियों की नई खेप राष्ट्रीय स्तर पर उतरने के लिए तैयार हो रही है।

अब सभी की निगाहें चेन्नई पर टिकी हैं, जहां 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलने वाले राष्ट्रीय फेडरेशन कप पुरुष वर्ग में चयनित खिलाड़ी रिंग में उतरेंगे और जीत के लिए जोर आजमाइश करेंगे।

 

Chennai Federation CupUttarakhand SportsUttarakhand boxingNational Boxing 2025Devendra Chandra BhattRamnagar Federation Cup TrialIndian Boxers

Related posts

Loading...

More from author

Loading...