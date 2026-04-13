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Uttar Pradesh Hockey : हॉकी यूपी ने एमपी को 5-2 से हराकर गोल्ड जीता, पंजाब के नाम ब्रॉन्ज

उत्तर प्रदेश ने फाइनल में मध्य प्रदेश को 5-2 से हराकर सब जूनियर खिताब जीता
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Dainik Hawk·
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Apr 13, 2026, 04:01 AM
सब जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप: हॉकी यूपी ने एमपी को 5-2 से हराकर गोल्ड जीता, पंजाब के नाम ब्रॉन्ज

राजगीर: 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2026 के डिवीजन 'ए' में रविवार को उत्तर प्रदेश हॉकी ने खिताब अपने नाम किया। यह टीम फाइनल मुकाबले में हॉकी मध्य प्रदेश को 5-2 से शिकस्त देकर चैंपियन बनी। इस बीच, हॉकी पंजाब ने तीसरे/चौथे स्थान के मैच में दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव हॉकी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया।

 

 

फाइनल मुकाबले में उत्तर प्रदेश हॉकी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए हॉकी मध्य प्रदेश को 5-2 से हराया। मैच की शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश के कप्तान केतन कुशवाहा (4’) ने टीम को बढ़त दिलाई, उन्होंने एक फील्ड गोल करके स्कोरिंग की शुरुआत की।

 

हॉकी मध्य प्रदेश ने तुरंत जवाब दिया और गाजी खान (8’) ने बराबरी का गोल करते हुए मैच को रोमांचक बना दिया। हालांकि, उत्तर प्रदेश ने जल्द ही मैच पर फिर से नियंत्रण पा लिया। नीतीश यादव (13’) ने पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में बदला, जिसके बाद अली शाहरुख (28’) ने एक फील्ड गोल करके बढ़त को और बढ़ा दिया। इसके बाद राजभर प्रह्लाद (35’) और चौहान राघवेंद्र सिंह (40’) ने भी गोल करके उत्तर प्रदेश की जीत लगभग सुनिश्चित कर दी।

 

आयुष सिंह लोधी (43’) ने हॉकी मध्य प्रदेश के लिए एक गोल किया, लेकिन यह सिर्फ सांत्वना गोल साबित हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने 5-2 से शानदार जीत दर्ज की।

 

उत्तर प्रदेश हॉकी की यह खिताबी जीत पूरे टूर्नामेंट में उनके शानदार प्रदर्शन का नतीजा थी। उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत मणिपुर हॉकी पर 17-1 की जबरदस्त जीत के साथ की। इसके बाद पूल चरण में हॉकी अरुणाचल को 4-0 से हराया, जिसके बाद क्वार्टर-फाइनल में हॉकी ओडिशा को 6-3 से शिकस्त दी। उत्तर प्रदेश हॉकी ने सेमीफाइनल में हॉकी पंजाब को 6-2 से हराया। इसके बाद फाइनल में एक और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ट्रॉफी अपने नाम कर ली।

 

अली शाहरुख इस टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश हॉकी के लिए सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी रहे, जिन्होंने टीम की इस ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाई।

 

इससे पहले दिन में, हॉकी पंजाब ने दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव हॉकी को कड़े मुकाबले में हराया। डिवीजन 'ए' के तीसरे/चौथे स्थान के मैच में दीव हॉकी को 1–0 से शिकस्त देकर पंजाब ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। राजवीर सिंह (8’) ने मैच का एकमात्र गोल किया, जिन्होंने मैच की शुरुआत में ही गोल करके पंजाब को निर्णायक बढ़त दिला दी।

 

दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव हॉकी की टीम ने जोरदार कोशिश की, लेकिन पंजाब ने मजबूती से डटे रहकर यह कड़ा मुकाबला जीता और पोडियम पर जगह बनाकर अपने अभियान का समापन किया।

 

--आईएएनएस

 

 

 

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