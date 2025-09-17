खेल

उदिता दुहान को एशिया कप में मिला बेस्ट प्लेयर का खिताब, परिवार में खुशी का माहौल

Sep 17, 2025, 01:12 AM

जालंधर, 16 सितंबर (आईएएनएस)। ओलंपियन महिला हॉकी खिलाड़ी उदिता दुहान मंगलवार को जालंधर स्थित अपने ससुराल पहुंची। उदिता ने कहा कि हम एशिया कप में गोल्ड नहीं जीत पाए लेकिन वर्ल्ड कप में गोल्ड जीतने की हमारी पूरी कोशिश होगी।

महिला हॉकी एशिया कप में भारतीय टीम को फाइनल में चीन से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम की खिलाड़ी उदिता दुहान को टूर्नामेंट का श्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया।

मंगलवार को जालंधर पहुंचने पर मीडिया से बात करते हुए उदिता दुहान ने कहा, "उन्हें बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवॉर्ड जरूर मिला है। इससे वह और परिवार खुश है, लेकिन हमारी टीम महिला हॉकी टीम एशिया कप फाइनल में गोल्ड मेडल चूक गई। हमारी टीम आगे ज्यादा मेहनत करेगी और आने वाले वर्ल्ड कप में क्वालीफाई कर वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतेगी। हालांकि मेडल मेडल होता है और हमें सिल्वर मेडल जीतने की भी खुशी है।

उदिता ने कहा, पुरुष हॉकी टीम की रैंकिंग महिला हॉकी टीम से ज्यादा अच्छी है और एशिया कप में पुरुष हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है और उनके लिए वह बधाई देती हैं। उन्होंने कहा कि उनके ससुराल परिवार वाले और खासकर पति मनदीप सिंह हमेशा उनको सपोर्ट करते है। घर में खुशी दुगनी हो गई है क्योंकि घर में दो-दो मेडल आए है। हम लोग एक दूसरे के मैच देखते हैं और एक दूसरे से तकनीक के बारे में बातें शेयर करते हैं।

उन्होंने कहा, शादी के बाद परिवार के लिए समय कम मिलता है। हमारे कैंप बेंगलुरु में ही लगते हैं तो इसलिए वह और मनदीप एक दूसरे से बातें कर पाते हैं, मिल पाते हैं, और ऐसे ही उनका समय निकलता है। मेरी सास बहुत अच्छी है और मुझे अपनी बेटी मानती हैं।

उदिता के पति और भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी मनदीप सिंह ने कहा, पत्नी को बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवॉर्ड मिला है। इसकी खुशी है। घर में दो-दो मेडल आए हैं, इससे परिवार भी खुश है।

बता दें कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हॉकी एशिया कप में कोरिया को हराकर गोल्ड जीता था और विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था। उदिता के पति मनदीप इस टीम के सदस्य थे।

--आईएएनएस

पीएके/

