उत्तराखंड: सुबह की सैर पर निकले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बच्चों के साथ खेली बैडमिंटन

Dec 07, 2025, 05:08 PM

बागेश्वर, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों बागेश्वर जिले के दो दिवसीय दौरे पर हैं। अपने आधिकारिक दौरे के दौरान मुख्यमंत्री न सिर्फ सरकारी योजनाओं और योजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं, बल्कि खेल के माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति युवाओं को भी सचेत कर रहे हैं।

बागेश्वर जिले के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री सुबह की सैर को निकले थे और इस दौरान उन्होंने बैडमिंटन भी खेला। मुख्यमंत्री ने अपने फेसबुक पेज पर बैडमिंटन खेलते हुए तस्वीरें भी पोस्ट की हैं।

मुख्यमंत्री ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, "बागेश्वर जिले के दो दिवसीय दौरे पर प्रातः भ्रमण के दौरान सरयू नदी के तट पर पहुंचकर वहां चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर स्थानीय नागरिकों से भेंट कर उनका कुशलक्षेम जाना और सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में उनका फीडबैक भी लिया।"

उन्होंने आगे लिखा, "इंडोर स्टेडियम पहुंचकर नवोदित खिलाड़ियों के साथ बैडमिंटन खेलते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। साथ ही युवा खिलाड़ियों से बातचीत कर उन्हें मिल रही सुविधाओं के विषय में भी जानकारी ली। हमारी सरकार प्रदेश में खेल संरचना को विश्व स्तरीय बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, ताकि उत्तराखंड के उभरते प्रतिभाशाली खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए पूरी तरह तैयार हो सके।"

मुख्यमंत्री ने प्रातः काल बागेश्वर में देवाधिदेव महादेव को समर्पित, गोमती और सरयू नदी के पावन तट पर स्थित श्री बागनाथ मंदिर में सम्पूर्ण विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर बाबा बागनाथ जी से समस्त प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि एवं राज्य की उन्नति के लिए प्रार्थना की।

उत्तराखंड सरकार खेल विकास के लिए कई योजनाएं चला रही है। उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृति योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में ओपन जिम के लिए 'ग्रामीण खेल एवं स्वास्थ्य संवर्धन योजना', नई खेल अकादमियां स्थापित करना। सरकार का उद्देश्य खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देते हुए राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है।

--आईएएनएस

पीएके

