उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग की शुरुआत, आठ टीमें ले रहीं हिस्सा

Aug 08, 2025, 09:29 AM

ग्रेटर नोएडा, 7 अगस्त (आईएएनएस)। 'उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग' की शुरुआत गुरुवार को ग्रेटर नोएडा स्थित शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो चुकी है। इस लीग के आयोजन का उद्देश्य राज्य में खेलों को बढ़ावा देना है।

इस मौके पर फिल्म अभिनेता राजपाल यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने सभी आठ टीमों के खिलाड़ियों और मालिकों के साथ मिलकर लीग का शुभारंभ किया।

राजपाल यादव ने कहा कि यह वॉलीबॉल लीग न सिर्फ खिलाड़ियों को एक बड़ा मंच देगी, बल्कि उत्तर प्रदेश में खेल संस्कृति को भी नया मुकाम देगी।

फिल्म अभिनेता ने कहा कि इस लीग के जरिए प्रदेश और देश के उभरते वॉलीबॉल खिलाड़ियों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी।

लीग के पहले ही दिन दो मुकाबले खेले गए। उद्घाटन मुकाबला नोएडा थंडर्स और लखनऊ टाइगर्स के बीच हुआ, जबकि दूसरा मैच अयोध्या सुपरकिंग्स और गोरखपुर जाइंट्स के बीच खेला गया।

उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इनमें नोएडा थंडर्स, लखनऊ टाइगर्स, अयोध्या सुपरकिंग्स, मथुरा योद्धाज, गोरखपुर जाइंट्स, मुरादाबाद बुल्स, काशी वॉरियर्स और मुजफ्फरनगर लॉयन्स की टीमें हैं। यह लीग 15 दिनों तक चलेगी। 21 अगस्त को इसका समापन होगा।

उद्घाटन समारोह के दौरान बड़ी संख्या में दर्शकों की उपस्थिति देखने को मिली। स्टेडियम में दर्शकों का उत्साह देखते ही बनता था, जो अपने पसंदीदा खिलाड़ियों और टीमों का हौसला बढ़ाते नजर आए।

कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व मंत्री गुरमीत सिंह सोढ़ी, गौतमबुद्ध नगर के भाजपा जिलाध्यक्ष अभिषेक शर्मा, उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग के चेयरमैन प्रबल प्रताप सिंह तोमर, संस्थापक कुलवंत बालियान और सीईओ विश्वास बंसल प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

उत्तर प्रदेश में पहली बार इस स्तर की प्रो वॉलीबॉल लीग का आयोजन किया जा रहा है, जिससे प्रदेश के खिलाड़ियों में खासा उत्साह है। आने वाले दिनों में इस लीग के जरिए कई नई प्रतिभाएं उभरकर सामने आने की उम्मीद की जा रही है।

