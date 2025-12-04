खेल

FIFA World Cup USA : 2026 फीफा वर्ल्ड कप सबसे सुरक्षित, स्वागत योग्य और यादगार होगा

अमेरिका ने 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए सुरक्षा, वीजा और मेहमाननवाज़ी को लेकर व्यापक तैयारियां कीं।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Dec 04, 2025, 09:34 AM
व्हाइट हाउस का दावा : 2026 फीफा वर्ल्ड कप सबसे सुरक्षित, स्वागत योग्य और यादगार होगा

वाशिंगटन: व्हाइट हाउस ने बुधवार को कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका इतिहास के सबसे बड़े खेल आयोजन की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही दुनिया भर से आने वाले लाखों फैंस के लिए 2026 का फीफा पुरुष वर्ल्ड कप 'सुरक्षित, स्वागत योग्य और यादगार' बनाने का वादा किया है।

वर्ल्ड कप पर व्हाइट हाउस टास्क फोर्स के कार्यकारी निदेशक एंड्रयू गिउलिआनी ने एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ निर्देश देते हुए कहा, "यह सुनिश्चित करें कि देश एक सुरक्षित, स्वागत योग्य और यादगार वर्ल्ड कप का आयोजन करे।"

2026 के टूर्नामेंट को 'बहुत बड़े सौभाग्य' का क्षण बताते हुए गिउलिआनी ने कहा कि वर्ल्ड कप अमेरिका की 250वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ के साथ भी होगा, जिसमें 4 जुलाई, 2026 को फिलाडेल्फिया में एक मैच निर्धारित है। उन्होंने कहा, "यह हमें अमेरिका का सबसे अच्छा रूप दिखाने का मौका देता है, जिसमें हमारी मेहमाननवाजी और हमारा इनोवेशन तो है ही, साथ ही ये उस अमेरिकी भावना को भी दिखाता है जिस पर हमें बहुत गर्व है।"

गिउलिआनी ने कहा कि वर्ल्ड कप में "48 देश, 104 मैच... 49 टीम बेस कैंप... और लाखों अंतरराष्ट्रीय मेहमान शामिल होंगे। आर्थिक विकास से पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्थानीय व्यवसायों और 11 अमेरिकी मेजबान शहरों को फायदा होगा। यह सच में एकता का एक वैश्विक क्षण है। यह 11 अमेरिकी मेजबान शहरों में पर्यटन, मेहमाननवाजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्थानीय व्यवसायों को सपोर्ट करेगा, जो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है। यह सिर्फ एक प्रतियोगिता से कहीं ज्यादा है। यह सच में एकता का एक वैश्विक क्षण है।"

उन्होंने आगे कहा, "पिछले कई महीनों में, व्हाइट हाउस टास्क फोर्स ने सुरक्षा, परिवहन, खुफिया, मेहमाननवाजी और यात्रा के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति की है। हमें 5-7 मिलियन अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों के आने की उम्मीद है और इसके लिए हमने सभी 11 मेजबान शहरों में संघीय समन्वय टीमें तैनात की हैं। तैयारियों के केंद्र में सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। हम इन गेम्स और इस शानदार वर्ल्ड कप को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। सुरक्षा और मेहमाननवाजी एक साथ रह सकते हैं और रहेंगे।"

उन्होंने सुरक्षा के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की फेडरल फंडिंग पर जोर दिया, जिसमें कानून प्रवर्तन और इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए 'फीफा वर्ल्ड कप ग्रांट प्रोग्राम के ज़रिए 625 मिलियन डॉलर' और 'गैर-कानूनी ड्रोन से निपटने के लिए 500 मिलियन डॉलर' शामिल हैं। एफबीआई और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी एक इंटरनेशनल पुलिस कोऑर्डिनेशन सेंटर बना रहे हैं, जबकि नेशनल वेदर सर्विस एडवांस्ड हीट-रिस्क फोरकास्टिंग टूल लगा रही है।

गिउलियानी ने 5-7 मिलियन इंटरनेशनल विजिटर्स की उम्मीद की जा रही भीड़ को मैनेज करने के लिए अमेरिकी ट्रैवल सिस्टम में अपग्रेड के बारे में भी बताया। उपायों में मॉडर्न स्क्रीनिंग लेन, ई-गेट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, वन-स्टॉप इंटरनेशनल कनेक्शन सिक्योरिटी, और एयरलाइंस, एमट्रैक, राइडशेयर फर्मों और शहर के ट्रांजिट सिस्टम के साथ करीबी कोआर्डिनेशन शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्य जोर उन देशों के लिए वीजा वेटिंग टाइम को कम करने पर रहा है जिनसे बड़ी संख्या में फैंस के आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, "दुनिया भर के 80 प्रतिशत से ज्यादा देशों के फैंस 60 दिनों से भी कम समय में अपने वीजा के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दुनिया भर में अमेरिकी दूतावासों में "450 से ज्यादा एक्स्ट्रा स्टाफ" तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 300,000 से ज्यादा अतिरिक्त वीजा पहले ही जारी किए जा चुके हैं, और उम्मीद है कि यह संख्या "अगले साल की शुरुआत तक लाखों में होगी।"

इमिग्रेशन नियमों पर बार-बार पूछे जाने पर, गिउलियानी ने जोर देकर कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनेशनल विजिटर्स का स्वागत कर रहा है लेकिन सिक्योरिटी जांच पर सख्त है। उन्होंने कहा, "हर वीजा फैसला एक नेशनल सिक्योरिटी फैसला भी है।" राष्ट्रपति के ट्रैवल प्रतिबंधों वाले देशों के बारे में, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप टीमों, डायरेक्ट सपोर्ट स्टाफ और करीबी परिवार के लिए छूट मौजूद है।

टूर्नामेंट के दौरान संभावित प्रवर्तन कार्रवाई के बारे में चिंताओं पर, उन्होंने जवाब दिया, "राष्ट्रपति ऐसी किसी भी चीज से इनकार नहीं करते हैं जो अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षित बनाने में मदद करेगी।" लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कानूनी रूप से आने वाले फैंस को "यहां एक अविश्वसनीय अनुभव" मिलना चाहिए।

गिउलियानी ने कहा कि सभी जगहों के आसपास सिक्योरिटी घेरे को "सुपर बाउल की तरह" फिर से डिजाइन किया गया है, जिसमें कई टिकट चेक और बिना टिकट वाले फैंस के लिए फैन जोन हैं। उन्होंने 2026 के इवेंट को 1994 के वर्ल्ड कप से मौलिक रूप से अलग बताया क्योंकि इसका पैमाना, सुरक्षा जरूरतें और अभूतपूर्व तीन-देशों वाला होस्टिंग मॉडल है।

अमेरिका ने आखिरी बार 1994 में फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया था, इस टूर्नामेंट को पूरे देश में फुटबॉल में लोगों की लंबे समय तक दिलचस्पी बढ़ाने का क्रेडिट दिया जाता है।

--आईएएनएस

 

 

