US Open History : एक ही तारीख, तीन वर्ष अलग-अलग! यूएस ओपन में रचा गया था इतिहास

नई दिल्ली: टेनिस जगत के लिए '9 सितंबर' का दिन बेहद खास रहा है। तीन अलग-अलग वर्षों में आज ही के दिन यूएस ओपन में इतिहास रचा गया था। आइए, इनके बारे में जानते हैं।

वीनस विलियम्स ने जीता ग्रैंडस्लैम फाइनल : 9 सितंबर 2001 का दिन टेनिस जगत के लिए बेहद खास था। इस दिन वीनस विलियम्स अपनी छोटी बहन सेरेना के सामने यूएस ओपन के फाइनल में थीं।

ऐश स्टेडियम में करीब 23 हजार लोगों के बीच 21 वर्षीय वीनस दुनिया की नंबर-4 खिलाड़ी थीं। वह मौजूदा यूएस ओपन चैंपियन भी थीं। वहीं, 19 वर्षीय छोटी बहन सेरेना विलियम्स 1999 की विजेता और वर्ल्ड नंबर-10 थीं।

ऐसा पहली बार था, जब दो अश्वेत महिलाएं यूएस ओपन के फाइनल में आमने-सामने थीं। 117 वर्षों में बहनों के बीच पहला ग्रैंड स्लैम फाइनल खेला जा रहा था, जिसमें वीनस ने 6-2, 6-4 से जीत दर्ज की। दो बार यूएस ओपन खिताब जीतने वाली वीनस ने कुल सात ग्रैंड स्लैम एकल खिताब अपने नाम किए।

महेश भूपति-आर्क सुगियामा ने जीता यूएस ओपन खिताब : साल 1999 में महेश भूपति और जापान की आर्क सुगियामा की जोड़ी ने अमेरिका ओपन मिश्रित युगल खिताब अपने नाम किया था। फाइनल मैच में दूसरी वरीयता प्राप्त भूपति-सुगियामा ने किम्बर्ली पो और डोनाल्ड जॉनसन की अमेरिकी जोड़ी को 6-4, 6-4 से शिकस्त दी। यह मुकाबला 1 घंटे और 20 मिनट तक चला।

इससे पहले, महेश भूपति साल 1997 में फ्रेंच ओपन में भारत के लिए पहला ग्रैंड स्लैम जीत चुके थे। इसके बाद भूपति यूएस ओपन जीतने वाले पहले भारतीय बने।

पीट सम्प्रास ने जीता यूएस ओपन खिताब : साल 2002 में आज ही के दिन पीट सम्प्रास ने आंद्रे अगासी को 6-3, 6-4, 5-7, 6-4 से शिकस्त देते हुए यूएस ओपन में पुरुष एकल खिताब जीता। यह सम्प्रास का पांचवां यूएस ओपन खिताब था।

सम्प्रास इससे पहले साल 1990, 1993, 1995 और 1996 में यूएस ओपन के पुरुष एकल खिताब अपने नाम कर चुके थे।