US Open 2025 Mixed Doubles: गत विजेता एरानी-वावासोरी ने मिक्स्ड डबल्स में रायबाकिना-फ्रिट्ज को हराया

एरानी-वावासोरी ने रायबाकिना-फ्रिट्ज को हराकर यूएस ओपन में प्रगति की
Aug 20, 2025, 08:17 AM
यूएस ओपन : गत विजेता एरानी-वावासोरी ने मिक्स्ड डबल्स में रायबाकिना-फ्रिट्ज को हराया

न्यूयॉर्क: मौजूदा यूएस ओपन मिक्स्ड डबल्स चैंपियन सारा एरानी और आंद्रिया वावासोरी ने एलेना रायबाकिना और टेलर फ्रिट्ज की हाई-प्रोफाइल जोड़ी को 4-2, 4-2 से शिकस्त दी। स्ट्रेट सेट्स में मिली इस जीत से एरानी और वावासोरी अगले दौर में पहुंच गए हैं, जहां उनका सामना वीनस विलियम्स-राइली ओपेल्का और कैरोलीना मुचोवा-आंद्रे रुबलेव के बीच होने वाले रोमांचक मुकाबले की विजेता जोड़ी से होगा।

नए फॉर्मेट में इटैलियन जोड़ी ने दबाव को आसानी से झेला। इस फॉर्मेट में पहले चार गेम तक सेट, नो-एड स्कोरिंग और तीसरे सेट की जगह 10-प्वॉइंट का मैच टाईब्रेक शामिल है।

2025 रोलां गैरो चैंपियन इस जोड़ी ने शुरुआत से ही अपनी केमिस्ट्री और अनुभव दिखाते हुए जल्द ही फ्रिट्ज और राइबाकिना (महिला सिंगल्स की 10वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी) के खिलाफ पहला सेट 4-2 से जीत लिया।

दूसरे सेट में लंबी रैलियों और ज्यादा रणनीतिक खेल देखने को मिला, लेकिन नेट पर एरानी और वावासोरी का दबदबा और कोर्ट कवरेज में उनका शानदार तालमेल निर्णायक साबित हुआ।

राइबाकिना की बेसलाइन पावर और फ्रिट्ज की तेज सर्विस के बावजूद यह जोड़ी लगातार इटैलियन खिलाड़ियों की लय और टीमवर्क को तोड़ नहीं पाई।

वहीं, एक अन्य मुकाबले में कैटी मैकनेली और लोरेन्जो मुसेटी ने आर्थर ऐश स्टेडियम में मौजूद फैंस को रोमांचित कर दिया। उन्होंने फैंस की पसंदीदा जोड़ी नाओमी ओसाका और गेल मोनफिस को 5-3, 4-2 से शिकस्त दी।

शुरुआती ब्रेक के आदान-प्रदान के बाद मैकनेली और मुसेटी ने शानदार लय पकड़ी और 19 विनर्स लगाकर ओसाका और मोनफिस के सात विनर्स को पीछे छोड़ दिया।

अब मैकनेली और मुसेटी का मुकाबला तीसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी ईगा स्वियातेक-कैस्पर रूड और अमेरिकी जोड़ी मैडिसन कीज-फ्रांसेस टियाफो के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा।

तेज रफ्तार और हाई-वोल्टेज ड्रामा वाले मुकाबलों के साथ, नए फॉर्मेट ने 2025 यूएस ओपन मिक्स्ड डबल्स इवेंट की शुरुआत को बेहद रोमांचक बना दिया है।

 

