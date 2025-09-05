खेल

Yuki Bhambri US Open 2024 : सेमीफाइनल में हार के साथ युकी भांबरी का सफर समाप्त

भांबरी-वीनस की जोड़ी यूएस ओपन सेमीफाइनल में हारकर खिताबी दौड़ से हुई बाहर।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 05, 2025, 10:11 AM
यूएस ओपन : सेमीफाइनल में हार के साथ युकी भांबरी का सफर समाप्त

न्यूयॉर्क: भारतीय टेनिस खिलाड़ी युकी भांबरी और उनके न्यूजीलैंड के जोड़ीदार माइकल वीनस को यूएस ओपन मेंस डबल्स सेमीफाइनल में शिकस्त झेलनी पड़ी। भांबरी को नील स्कूप्स्की और जो सैलिसबरी की अनुभवी छठी वरीयता प्राप्त ब्रिटिश जोड़ी के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में 7-6 (2), 6-7 (5), 4-6 से हार का सामना करना पड़ा।

यूएस ओपन मेंस डबल्स चैंपियनशिप फाइनल जो सैलिसबरी-नील स्कुप्स्की की जोड़ी मार्सेल ग्रानोलर्स-होरासियो जेबालोस से भिड़ेगी। ग्रानोलर्स और जेबालोस ने गैर-वरीयता प्राप्त अमेरिकी जोड़ी रॉबर्ट कैश और जेजे ट्रेसी को तीन सेटों में 6-3, 3-6, 6-1 से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है।

 

लुई आर्मस्ट्रॉन्ग स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले की शुरुआत में कड़ी टक्कर देखने को मिली। पहले सेट के टाईब्रेक तक कांटे की टक्कर देने के बाद भांबरी और वीनस ने शानदार खेल दिखाते हुए सिर्फ दो अंक गंवाए और पहला सेट 7-6(2) से अपने नाम कर लिया।

 

दूसरे सेट में भांबरी और वीनस ने पहले ही गेम में प्रतिद्वंद्वियों की सर्विस तोड़कर बढ़त हासिल कर ली। फैंस को बड़े उलटफेर की उम्मीद थी, लेकिन भांबरी-वीनस ने भी अपनी सर्विस गंवा दी। इसके बाद कुछ और कड़े गेम खेले गए, जिसके परिणामस्वरूप एक और टाईब्रेक हुआ। इस बार टाईब्रेक और सेट 7-6(5) से ब्रिटिश जोड़ी के नाम रहे।

 

तीसरे सेट में सैलिसबरी-स्कुप्स्की ने अचानक दबदबा बना लिया, खासकर नेट पर यह जोड़ी अजेय नजर आई। 5-3 की बढ़त पर ब्रिटिश जोड़ी के पास लगातार तीन मैच प्वाइंट थे, जिन्हें गंवा बैठे। हालांकि, निर्णायक सेट 6-4 से अपने नाम कर लिया।

 

अपना पहला ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल खेल रहे भांबरी इस साल के यूएस ओपन में आखिरी भारतीय चुनौती थे। इससे पहले, अनिरुद्ध चंद्रशेखर और विजय सुंदर प्रशांत की जोड़ी ब्राजील के फर्नांडो रोमबोली और ऑस्ट्रेलिया के जॉन-पैट्रिक स्मिथ से 6-4, 6-3 से हारकर बाहर हो गई थी।

 

इससे पहले, भारतीय दिग्गज रोहन बोपन्ना और उनके मोनाको के जोड़ीदार रोमेन अर्नेओडो शनिवार को पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए थे। इसी तरह अर्जुन काधे और उनके इक्वाडोर के जोड़ीदार डिएगो हिडाल्गो भी पहले दौर में हारकर बाहर हो गए।

 

 

 

Marcel GranollersUS Open 2024Joe SalisburyGrand Slam tennisNeal SkupskiHoracio ZeballosYuki BhambriIndian TennisMichael Venusmen’s doubles

Related posts

Loading...

More from author

Loading...