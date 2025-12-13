उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने दृष्टिबाधित टी20 विश्व कप जीतने वाली महिला क्रिकेटरों को किया सम्मानित

मंगलागिरी, 12 दिसंबर (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने मंगलागिरी में अपने कैंप ऑफिस में टी20 विश्व कप चैंपियन बनी भारतीय ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम से मुलाकात की। क्रिकेटरों के साथ कोच और सपोर्ट स्टाफ भी मौजूद रहे।

पवन कल्याण ने टीम को वैश्विक स्टेज पर शानदार कामयाबी के लिए बधाई दी और टीम के हर क्रिकेटर को 5 लाख रुपये और कोच को 2 लाख रुपये का चेक दिया। इसके अलावा, सभी क्रिकेटरों को सिल्क की साड़ी, शॉल, मोमेंटो, कोंडापल्ली डॉल और अराकू कॉफी गिफ्ट भी उपहारस्वरूप दिया गया।

उप मुख्यमंत्री ने कहा, "ब्लाइंड महिला क्रिकेटरों की कामयाबी पूरे देश के लिए गर्व की बात है। आंध्र प्रदेश की सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से निजी तौर पर अपील करूंगा कि वे ब्लाइंड क्रिकेटरों की ट्रेनिंग के लिए खास सुविधाएं दें और खेल को पूरा समर्थन दें।"

उन्होंने महिला क्रिकेटरों द्वारा उठाए गए मुद्दों को माननीय मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के ध्यान में लाने का वादा किया।

पवन कल्याण ने खुशी जताई कि आंध्र प्रदेश की खिलाड़ी दीपिका (टीम कैप्टन) और पंगी करुणा कुमारी विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थीं। मीटिंग के दौरान, कैप्टन दीपिका ने अपने गांव की समस्याओं के बारे में बताया। वह श्री सत्य साईं जिले के हेमावती पंचायत के तंबलहट्टी टांडा की रहने वाली हैं, और उन्होंने अपने गांव के लिए सड़कों के निर्माण की अपील की।

उप मुख्यमंत्री ने भारतीय टीम की कप्तान की अपील पर तुरंत सुनवाई करते हुए अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को अल्लूरी सीताराम राजू जिले की रहने वाली करुणा कुमारी की रिक्वेस्ट पर तुरंत एक्शन लेने का निर्देश दिया।

भारतीय टीम ने नेपाल को हराकर ब्लाइंड महिला टी20 विश्व कप का खिताब जीता था।

--आईएएनएस

पीएके