UP T20 League Cricketers Ayodhya Visit: करण शर्मा, प्रियम गर्ग और अंशुल चौधरी रामलला के दर्शन करने पहुंचे

अयोध्या: उत्तर प्रदेश टी20 लीग में राज्य के दिग्गज क्रिकेटर मशगूल हैं। लेकिन, क्रिकेट से समय निकालकर खिलाड़ी प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों में दर्शन करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। प्रियम गर्ग, करण शर्मा और तेज गेंदबाज अंशुल चौधरी लखनऊ से अयोध्या पहुंचे।

तीनों खिलाड़ियों ने अयोध्या पहुंचने के बाद हनुमानगढ़ी में भगवान हनुमान और राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन किए। इसके साथ ही उन्होंने मंदिर के पुजारियों से भी आशीर्वाद लिया।

तीनों खिलाड़ियों का स्वागत ट्रस्ट की ओर से किया गया। क्रिकेटरों ने राम मंदिर निर्माण और विशाल मंदिर परिसर के विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली। साथ ही मंदिर की भव्यता से भी प्रभावित नजर आए।

करण शर्मा घरेलू क्रिकेट और आईपीएल का बड़ा नाम हैं। वह भारतीय क्रिकेट टीम के लिए तीनों फॉर्मेट में खेल चुके हैं। भारत के लिए करण एक टेस्ट, एक वनडे और एक टी20 भी खेल चुके हैं।

यूपी टी20 लीग में वह नोएडा किंग्स के लिए खेलते हैं, जबकि प्रियम गर्ग लखनऊ फॉल्कन्स के लिए खेलते हैं।

करण शर्मा का आईपीएल करियर लंबा रहा है। 2009 से लेकर 2025 के बीच 90 मैचों में वह 83 विकेट ले चुके हैं। वह आरसीबी, एसआरएच, मुंबई, सीएसके के लिए खेल चुके हैं।

प्रियम गर्ग बेहद प्रतिभाशाली क्रिकेटर हैं। वह उत्तर प्रदेश की तरफ से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। प्रियम 2020 में अंडर-19 विश्व कप में भारत की कप्तानी कर चुके हैं। भारत को फाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। 2022 में उन्हें आईपीएल की एसआरएच ने खरीदा था, लेकिन 2023 में रिलीज कर दिया।

प्रियम ने 34 प्रथम श्रेणी मैचों में 7 शतक और 10 अर्धशतक लगाते हुए 2,095 रन बनाए हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर 206 है। वहीं, उन्होंने 46 वनडे में 3 शतक और 7 अर्धशतक लगाते हुए 1,441 रन बनाए हैं। इसके साथ ही प्रियम ने 51 टी20 मैचों में 821 रन बनाए हैं।