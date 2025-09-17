'उनकी शुभकामना मेरे काम आई', प्रधानमंत्री मोदी को गोल्ड मेडल विजेता नवदीप सिंह ने दी बधाई

नई दिल्ली, 17 सितंबर (आईएएनएस)। पेरिस पैरालंपिक 2024 में जैवलिन में गोल्ड जीतने वाले नवदीप सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिवस पर बधाई दी है। इसके अलावा विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप में अच्छे प्रदर्शन की प्रतिबद्धता भी उन्होंने जताई है।

आईएएनएस से बात करते हुए नवदीप सिंह ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं उनके जन्मदिन पर बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं उनसे दो बार मिला हूं। उनसे हर बार मिलकर अच्छा लगता है। मैं काफी खुश होता हूं जब प्रधानमंत्री विदेशों में देश का नाम ऊंचा करते हैं। उनसे पहली बार मैं टोक्यो पैरालंपिक 2021 के बाद मिला था। उन्होंने मुझे शुभकामनाएं देते हुए कहा था कि खिलाड़ियों का जीवन संघर्षपूर्ण होता है, लेकिन वे हार नहीं मानते हैं। अगले पैरालंपिक के लिए भी मुझे उन्होंने शुभकामनाएं दी थी और उनकी शुभकामना मेरे काम आई और मैंने अच्छा प्रदर्शन किया।"

नवदीप सिंह ने 2024 में पेरिस पैरालंपिक में जैवलिन में गोल्ड जीता था।

भारत में विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप शुरू होने वाली है। पैरा एथलीट इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। नवदीप सिंह ने कहा कि हम तैयारी कर रहे हैं, देखते हैं मुकाबले के दिन प्रदर्शन कैसा रहता है। हमें काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी लंबाई कम है और जैवलिन बड़ी होती है। हम किसी तरह संतुलन बना लेते हैं। फेडरेशन ने हमेशा खिलाड़ियों का साथ दिया है। फेडरेशन की वजह से ही इतना बड़ा और अहम टूर्नामेंट देश में आया है। इससे खिलाड़ियों को काफी फायदा होगा।

विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 भारत की राजधानी नई दिल्ली में 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगा। यह भारत में आयोजित होने वाला अब तक का सबसे बड़ा पैरा खेल आयोजन है। इसमें 100 से अधिक देशों के एथलीट भाग लेंगे।

