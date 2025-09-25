'उन्हें पता है मेरा इस्तेमाल कैसे करेंगे', बीबीएल से जुड़ने के बाद आर अश्विन का बयान

नई दिल्ली, 25 सितंबर (आईएएनएस)। दिग्गज ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने 27 अगस्त 2025 को आईपीएल से संन्यास लेने की घोषणा करते हुए कहा था कि वह दुनिया की अन्य लीग में विकल्प तलाशना चाहते हैं। आईपीएल से संन्यास के एक महीने के अंदर ही अश्विन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा संचालित बीग बैश लीग (बीबीएल) से जुड़ गए हैं।

बीग बैश लीग को आईपीएल के बाद दुनिया की दूसरी श्रेष्ठ टी20 लीग माना जाता है। इस लीग में अश्विन ने सिडनी थंडर के साथ करार किया है। इस करार के साथ ही अश्विन बीबीएल से जुड़ने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं।

सिडनी थंडर से जुड़ने के बाद अश्विन ने कहा, "थंडर इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट थे कि वे मेरा इस्तेमाल कैसे करेंगे और मैं इसका समर्थन करने के लिए पर्याप्त साहसी भी हूं। नेतृत्व के साथ मेरी बातचीत बहुत अच्छी रही और हम अपनी भूमिका को लेकर एकमत हैं। मुझे वार्नर का खेल बहुत पसंद है और जब आपका नेतृत्व आपकी मानसिकता से मेल खाता है तो यह हमेशा बेहतर होता है। मैं इस टीम के लिए प्रदर्शन करने को बेताब हूं।"

आर अश्विन जनवरी 2026 की शुरुआत में सिडनी थंडर से जुड़ेंगे।

सिडनी थंडर के महाप्रबंधक ट्रेंट कोपलैंड ने कहा, "मुझे बहुत गर्व है कि अश्विन ने सिडनी थंडर को चुना है। पहली बार जब हमने बात की थी, तब से ही अश्विन ने अपने जुनून, जीतने की चाहत और हमारे क्लब की खासियतों की समझ से सभी को प्रभावित किया। वह टूर्नामेंट के बीच में नई ऊर्जा और विश्वस्तरीय गेंदबाजी का संचार करेंगे, साथ ही एक लीडर और मेंटर के रूप में उनकी उपस्थिति हमारे युवा खिलाड़ियों के लिए अमूल्य होगी।"

आर अश्विन ने दिसंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। वह अंतर्राष्ट्रीय और लीग क्रिकेट में बेहद सफल रहे हैं और विश्व स्तरीय स्पिनर के रूप में अपनी पहचान बनाई है। आईपीएल में 2009 से 2025 के बीच 221 मैचों में उन्होंने 187 विकेट लिए हैं। वह पंजाब किंग्स की कप्तानी भी कर चुके हैं।

--आईएएनएस

पीएके