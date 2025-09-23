खेल

'उन्हें आईपीएल में भी अंपायरिंग करनी है', फखर जमां को आउट देने पर अफरीदी ने उगला जहर

Sep 23, 2025, 11:21 AM
नई दिल्ली, 23 सितंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने भारत के विरुद्ध सुपर-4 मुकाबले में फखर जमां को आउट दिए जाने पर सवाल उठाया है। उन्होंने एशिया कप 2025 में अंपायरिंग के मानकों पर फिर से बहस छेड़ दी है।

तीसरे ओवर में हार्दिक पांड्या की एक ऑफ-कटर गेंद पर फखर जमां अपने बल्ले का किनारा लगा बैठे, जिसके बाद विकेटकीपर संजू सैमसन ने आगे की ओर डाइव लगाते हुए कैप लपका। मामला थर्ड अंपायर तक पहुंचा, जिन्होंने बल्लेबाज को आउट करार दिया।

फखर जमां इस फैसले से नाखुश दिखे। उनका मानना था कि विकेटकीपर के दस्तानों में जाने से पहले गेंद जमीन को छू चुकी थी।

'समा टीवी' पर शाहिद अफरीदी ने अंपायर पर तंज कसते हुए कहा, "उन्हें आईपीएल में भी अंपायरिंग करनी है।"

पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ ने अफरीदी का समर्थन करते हुए फखर जमां को आउट दिए जाने पर अफसोस जताया है।

यूसुफ ने कहा, "फखर जमां हमारे प्रमुख खिलाड़ी थे, उन्होंने विश्वस्तरीय गेंदबाजों (जसप्रीत बुमराह) के खिलाफ कुछ चौके लगाकर अच्छी शुरुआत की थी।"

पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने भी थर्ड अपंयार के इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, "मुझे लगा कि गेंद बाउंस हुई है। अंपायर गलतियां कर सकते हैं, और यह समझ में आता है। मुझे तो ऐसा लगा कि गेंद बाउंस हुई है, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूं। अगर फखर जमां खेलते रहते, तो हम 190 के आसपास पहुंच सकते थे।"

21 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सुपर-4 के मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम ने 5 विकेट खोकर 171 रन बनाए। टीम के लिए साहिबजादा फरहान ने सर्वाधिक 58 रन बनाए।

इसके जवाब में भारत ने 18.5 ओवरों में 6 विकेट शेष रहते मैच जीत लिया। टीम इंडिया की ओर से अभिषेक शर्मा ने 39 गेंदों में 74 रन बनाए, जबकि शुभमन गिल ने 47 रन की पारी खेली।

--आईएएनएस

आरएसजी

