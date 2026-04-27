'उन 4 छक्कों ने मैच का रुख पलट दिया', इरफान पठान ने रिंकू सिंह की बल्लेबाजी को सराहा

नई दिल्ली, 27 अप्रैल (आईएएनएस)। आईपीएल 2026 के 38वें मुकाबले में रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लखनऊ सुपरजायंट्स (एलएसजी) को सुपर ओवर में हराया। केकेआर की इस जीत के नायक रिंकू सिंह रहे। रिंकू ने 51 गेंदों में नाबाद 83 रनों की दमदार पारी खेली।

भारत के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने रिंकू सिंह की बल्लेबाजी की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि केकेआर की पारी के आखिरी ओवर में रिंकू के बल्ले से निकले उन 4 छक्कों ने मैच का पूरा रुख पलट दिया। 'जियोहॉस्टार' पर बात करते हुए पठान ने कहा, "उस आखिरी ओवर में रिंकू सिंह की जागरूकता जबरदस्त थी। उन्होंने गेंदबाज के प्लान का अंदाजा लगाया, अपनी पोजीशन एडजस्ट की, और विकेट के दोनों तरफ रन बटोरे। रिंकू के उन चार छक्कों ने मैच का पूरा रुख बदल दिया। उन 26 रनों के बिना केकेआर यह मैच नहीं जीत पाता।"

पठान के अनुसार, रिंकू ने जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की। उन्होंने कहा, "जो बात और भी खास थी, वह थी कि उन्होंने जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की। एक पल ऐसा भी आया जब उन्होंने स्ट्राइक रखने का फैसला किया। इसके साथ ही, ओवर को खत्म करने के लिए खुद पर भरोसा भी दिखाया। रिंकू ने दबाव में अच्छा प्रदर्शन किया। हालात को समझने और सबसे अहम समय पर मैच को कंट्रोल करने की उनकी काबिलियत ही रिंकू को खास बनाती है।"

रिंकू जब बल्लेबाजी करने उतरे, तो केकेआर 31 के स्कोर पर 4 विकेट गंवाकर मुश्किल में थी। हालांकि, इसके बाद उन्होंने टीम की पारी को संभाला और एक छोर पर अंत तक खड़े रहे। रिंकू ने पारी के आखिरी ओवर में एलएसजी के गेंदबाज दिग्वेश राठी के खिलाफ लगातार चार छक्के लगाए, जिसकी बदौलत केकेआर 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 155 रन बनाने में सफल रही। हालांकि, एलएसजी ने भी 20 ओवर में 8 विकेट गंवाने के बाद 155 रन बनाए और मुकाबला टाई रहा।

सुपर ओवर में सुनील नरेन ने सिर्फ 3 गेंदों में निकोलस पूरन और एडेन मार्करम को आउट कर दिया। इसके बाद केकेआर की तरफ से बल्लेबाजी करने उतरे रिंकू सिंह ने सुपर ओवर की पहली ही गेंद पर चौका लगाकर कोलकाता नाइट राइडर्स को इस सीजन की लगातार दूसरी जीत दिलाई। रिंकू को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

--आईएएनएस

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