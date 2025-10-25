Umesh Yadav Career : भारतीय पिचों पर विदेशी पिचों से ज्यादा सफल तेज गेंदबाज

नई दिल्ली: भारतीय पिचों को स्पिनरों के अनुकूल माना जाता है, जबकि सेना देशों में पिच तेज गेंदबाजों की मददगार होती है। उमेश यादव एक ऐसे तेज गेंदबाज रहे हैं, जिन्होंने भारतीय पिचों पर भी बड़ी सफलता हासिल की है।

दाएं हाथ के तेज गेंदबाज उमेश यादव का जन्म 25 अक्टूबर 1987 को नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। साधारण परिवार से आने वाले उमेश यादव को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था। हालांकि, पारिवारिक स्थिति को देखते हुए पहले उन्होंने पुलिस की नौकरी में जाने का इरादा बनाया था। लेकिन, क्रिकेट में उनकी रुचि उन्हें इस ओर खींच लाई। दाएं हाथ से तेज गेंदबाजी करने वाले उमेश ने 19 साल की उम्र में क्रिकेट को करियर बनाने के बारे में संजीदगी से सोचा और फिर पलटकर पीछे नहीं देखा।

उमेश तूफानी गेंदबाज हैं। 140 से ऊपर निरंतर गेंदबाजी ने उन्हें भारतीय घरेलू क्रिकेट में बेहद कम समय में लोकप्रिय बना दिया। गति के साथ-साथ गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की क्षमता ने उमेश की तरफ सबका ध्यान खींचा। 2010 आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेलते हुए उन्होंने अपनी क्षमता साबित की।

आईपीएल 2010 में उमेश की गेंदबाजी से प्रभावित चयनकर्ताओं ने उसी साल जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्हें वनडे में मौका दिया। 2011 में टेस्ट और 2012 में टी20 में उन्होंने डेब्यू किया।

देश-विदेश में सफलता ने उमेश को वनडे और टी20 का नियमित सदस्य बना दिया। उमेश ने 2023 जून के बाद भारतीय टीम के लिए नहीं खेला हैं। 2010 से 2023 के बीच 57 टेस्ट में 170 विकेट, 75 वनडे में 106 विकेट और 9 टी20 में 12 विकेट उन्होंने लिए।

उमेश यादव, ईशांत शर्मा, और मोहम्मद शमी के साथ लंबे समय तक भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी का प्रमुख चेहरा रहे। उमेश की खूबी यह रही कि वह तेज गेंदबाज होते हुए भी भारतीय पिचों पर विकेट निकालने में कामयाब रहते थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 17 मैचों में उमेश ने 53 विकेट लिए हैं, इसमें 7 मैच भारत में खेले हैं और 22 विकेट झटके हैं। भारत में खेले कुल 32 टेस्ट मैचों में उमेश यादव ने 101 विकेट लिए हैं। विदेश में 25 टेस्ट मैचों में उमेश ने 69 विकेट लिए हैं। उनकी ये खासियत अन्य तेज गेंदबाजों से उन्हें अलग करती है।

उमेश 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे। 2015 विश्व कप में भी वह भारतीय तेज गेंदबाजी का मुख्य चेहरा थे। 152.2 की गति से गेंद फेंक सनसनी मचाने वाले 37 साल के उमेश यादव पिछले दो साल से भारतीय टीम के लिए नहीं खेले हैं, लेकिन घरेलू क्रिकेट में सक्रिय हैं। उमेश ने 148 आईपीएल मैचों में 144 विकेट लिए हैं।