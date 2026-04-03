उमेश यादव ने भगवान महाकाल के दर्शन किए, भस्म आरती में शामिल हुए

उज्जैन, 3 अप्रैल (आईएएनएस)। तेज गेंदबाज उमेश यादव शुक्रवार सुबह अपनी पत्नी तान्या वाधवा के साथ उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। यादव ने पत्नी के साथ भस्म आरती में हिस्सा लिया।

भगवान महाकाल के दर्शन के बाद उमेश यादव ने कहा कि वह अक्सर आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर आते हैं और उनका मानना ​​है कि भगवान महाकाल के बुलाए बिना कोई भी यहां नहीं आ सकता।

उन्होंने कहा, "अनुभव बहुत अच्छा था। मैं यहां अक्सर आता रहता हूं, और जैसा कि कहते हैं, आप यहां बुलाए बिना नहीं आ सकते, इस बार का एहसास सच में खास था। बाबा का दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। मैंने अपनी हर योजना और आगे जो कुछ भी है, उसके लिए बाबा का आशीर्वाद मांगा।"

उमेश यादव ने कहा, "मैं बस उम्मीद करता हूं कि मेरी जिंदगी बेहतर होती रहे और मेरे सारे काम अच्छे से हों। मैं दुनिया में सभी की भलाई के लिए भी प्रार्थना करता हूं — बाबा का आशीर्वाद हमेशा सभी पर बना रहे।"

38 साल के उमेश यादव लगभग 3 साल से भारतीय टीम से बाहर हैं। 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे उमेश 57 टेस्ट, 75 वनडे और 9 टी20 खेल चुके हैं। टेस्ट में उनके नाम 170, वनडे में 106 और टी20 में 12 विकेट हैं।

उमेश लगातार घरेलू क्रिकेट में सक्रिय हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बावजूद राष्ट्रीय टीम में उन्हें मौका नहीं मिल रहा है। उमेश 2024 से आईपीएल का भी हिस्सा नहीं हैं। आईपीएल 148 मैचों में वह 144 विकेट ले चुके हैं। उमेश यादव 2024 में गुजरात टाइटंस (जीटी) का हिस्सा थे।

उमेश निचले क्रम में अपने बड़े शॉट लगाने की क्षमता के लिए भी जाने जाते रहे हैं। टेस्ट में उनके नाम 42 चौके और 24 छक्के हैं।

--आईएएनएस

पीएके