उमर अब्दुल्ला ने ब्लाइंड महिला विश्व कप के लिए चयनित होने पर अनेखा देवी को दी बधाई

श्रीनगर, 13 सितंबर (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ब्लाइंड महिला विश्व कप के लिए चयनित होने पर कठुआ जिले की अनेखा देवी को बधाई दी है।

मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक एक्स हैंडल से शेयर पोस्ट में लिखा है, मुख्यमंत्री ने कठुआ जिले की अनेखा देवी को आगामी दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए चयनित होने पर बधाई दी है। उन्होंने उनकी सफलता की कामना की और विश्वास व्यक्त किया कि वह जम्मू-कश्मीर और देश को गौरवान्वित करेंगी।

अनेखा देवी का दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए चयनित होना उनके परिवार और कठुआ बल्कि पूरे जम्मू-कश्मीर के लिए गर्व का पल है। अनेखा 75 प्रतिशत दृष्टिहीन हैं। लेकिन, इसका असर क्रिकेट के लिए उनके जुनून पर नहीं पड़ा। प्रैक्टिस के दौरान पूरी ताकत के साथ गेंदबाजी करती हैं।

उनके पिता बिजली विभाग में अनुबंधित कर्मचारी हैं। अनेखा ने चौथी कक्षा तक एक सामान्य स्कूल में पढ़ाई की और बाद में जम्मू के नेत्रहीन स्कूल में दाखिला लिया, जहां ब्रेल लिपि और खेलों से जुड़ी।

क्रिकेट से पहले वह जूडो खेला करती थीं। वह जूडो में लगातार पांच नेशनल गोल्ड व एक ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। 2024 में दिल्ली में आयोजित क्रिकेट कैंप ने उनकी जिंदगी बदली दी। इस कैंप के बाद ही उन्होंने क्रिकेट में करियर बनाने का फैसला लिया।

साल 2025 में केरल में खेले गए अपने पहले नेशनल मैच में अनेखा ने महाराष्ट्र के खिलाफ पांच विकेट झटके और प्लेयर ऑफ द मैच रहीं। बेंगलुरु कैंप में प्लेयर ऑफ द सीरीज रहीं। बी2 कैटेगरी में दूसरा स्थान हासिल करने के बाद उन्हें विश्व कप की टीम में शामिल किया गया है।

दृष्टिबाधित महिला टी-20 विश्व कप 11 से 25 नवंबर तक खेला जाएगा। टूर्नामेंट में कुल 21 लीग मैच, दो सेमीफाइनल और फाइनल मैच होंगे। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अमेरिका की टीम टूर्नामेंट का हिस्सा है।

मैच नई दिल्ली और बेंगलुरु में खेले जाएंगे। काठमांडू को तीसरे मेजबान शहर के रूप में चुना गया था, यहां पाकिस्तान के मैच होने थे, लेकिन नेपाल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए वैकल्पिक स्थल पर विचार किया जा रहा है।

--आईएएनएस

पीएके/