उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे गेंदबाज, टीम इंडिया के पास 'गोल्डन चांस' : शांता रंगास्वामी

बेंगलुरु, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। महिला विश्व कप 2025 में भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन से पूर्व कप्तान शांता रंगास्वामी निराश हैं। उनका मानना है कि भारतीय गेंदबाज उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। हालांकि, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान का मानना है कि टीम इंडिया के पास खिताब जीतने का सुनहरा मौका है।

पूर्व कप्तान ने आईएएनएस से कहा, "मुझे लगता है कि भारत की गेंदबाजी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। 1970 के दशक से ही जब हम खेल रहे थे, भारत हमेशा एक अच्छे गेंदबाजी आक्रमण पर गर्व करता रहा है। अगर कोई कमी थी, तो वह हमारी बल्लेबाजी में थी।"

उन्होंने आगे कहा, "इसके उलट अब बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन गेंदबाजों ने निराश किया है। यह भारत के लिए 'गोल्डन चांस' है। भारतीय मैदान पर, भारतीय फैंस के बीच अपनी ही घरेलू परिस्थितियों में खेलना। मैं आशा करती हूं कि भारतीय टीम ट्रॉफी जीते। इससे देश में महिलाओं के क्रिकेट को बढ़ावा मिलेगा।"

भारतीय टीम इस विश्व कप में अब तक 7 मुकाबलों में 3 जीत दर्ज कर सकी है। भारत ने श्रीलंका के विरुद्ध अपना पहला मैच डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 59 रन से जीता, जिसके बाद पाकिस्तान को 88 रन से शिकस्त दी।

इसके बाद टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3-3 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने उसे 4 रन के करीबी अंतर से हराया।

आखिरकार हार के सिलसिले को तोड़ते हुए भारत ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध डकवर्थ लुईस नियम के तहत 53 रन से जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया। इसके बाद बांग्लादेश के विरुद्ध अगला मैच बेनतीजा रहा।

भारतीय टीम 30 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नवी मुंबई स्थित डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी, जिसे जीतने वाली टीम 2 नवंबर को खिताबी मैच में उतरेगी। फाइनल मैच में उसका सामना इंग्लैंड-साउथ अफ्रीका के बीच सेमीफाइनल मुकाबले की विजेता टीम से होगा।

