'उम्मीद है, मेरी बात गौतम गंभीर सुन रहे होंगे,' आखिर क्या बोले पूर्व कप्तान सौरव गांगुली?

Nov 17, 2025, 04:23 AM

कोलकाता, 17 नवंबर (आईएएनएस)। कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन में भारतीय क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मैच में करारी हार का सामना करना पड़ा। 124 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही भारतीय टीम 93 रन पर सिमट गई और 30 रन से हार गई। भारत की शर्मनाक हार के बाद पिच को लेकर उठ रहे सवाल के बीच पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने टीम मैनेजमेंट और भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर के लिए बेहद अहम बात कही है।

गांगुली की प्रतिक्रिया ईडन गार्डन्स की पिच को लेकर उठे विवाद के ठीक बाद आई। उन्होंने कहा कि पिच बिल्कुल वैसी ही थी जैसा टीम चाहती थी।

पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा, "भारतीय टीम मैनेजमेंट को घरेलू मैदान पर दबदबा बनाने के लिए पिचों से छेड़छाड़ करना बंद करना चाहिए। अच्छे विकेटों पर खेलो। बल्लेबाजों को 350 से अधिक रन बनाने का अवसर दो और उसी विकेट पर गेंदबाजों को विकेट लेने के लिए प्रेरित करो।"

भारतीय क्रिकेट में दादा के नाम से मशहूर गांगुली ने कहा कि हमें अपनी गेंदबाजी पर भरोसा करना चाहिए। हमारे पास जसप्रीत बुमराह और सिराज हैं, जो टेस्ट में बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें मोहम्मद शमी को भी शामिल किया जाना चाहिए। शमी स्पिनरों के साथ मिलकर भारतीय टीम को टेस्ट में जीत दिलाने की क्षमता रखते हैं।

गांगुली ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि गौतम गंभीर मेरी बात सुन रहे होंगे।

पूर्व कप्तान द्वारा भारतीय टीम के हेड कोच का नाम लेना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वे भारतीय टीम और टेस्ट के लिए विशेष पिच की मांग से खुश नहीं हैं।

बता दें कि 2024 में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में 0-3 से हार का सामना करना पड़ा था। उस समय भी पिच स्पिनरों के अनुकूल बनाई गई थी और इसका नुकसान भारतीय टीम को हार के रूप में उठाना पड़ा था।

