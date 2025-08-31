खेल

U Mumba vs Tamil Thalaivas : यू मुंबा ने तमिल थलाइवाज को 36-33 से हराया

यू मुंबा ने तमिल थलाइवाज को हराकर रोमांचक जीत दर्ज की।
Aug 31, 2025, 07:13 PM
पीकेएल 12 : यू मुंबा ने तमिल थलाइवाज को 36-33 से हराया

विशाखापत्तनम: प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) सीजन 12 में यू मुंबा ने रविवार को तमिल थलाइवाज के खिलाफ 36-33 से रोमांचक जीत दर्ज की।

विश्वनाथ स्पोर्ट्स क्लब में अर्जुन देशवाल के सुपर 10 ने थलाइवाज को पूरे मुकाबले में मजबूती दी, लेकिन अजीत चौहान और अनिल मोहन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुकाबले का रुख पलट दिया।

 

एक समय था, जब यू मुंबा नौ अंकों से पिछड़ रही थी, लेकिन टीम ने शानदार वापसी करते हुए तीन अंक से मुकाबला अपने नाम किया।

 

अजीत चौहान ने सफल रेड के जरिए मुंबई को सीजन के पांचवें मुकाबले की शुरुआती बढ़त दिलाई, लेकिन 16वें मिनट में अर्जुन देशवाल की 'डू ऑर डाई' रेड ने मुकाबले का रुख थलाइवाज के पक्ष में मोड़ दिया।

 

पहले हाफ के टाइमआउट के बाद, दोनों टीमों ने बढ़त बदली। अनिल मोहन ने मैट पर सिर्फ एक खिलाड़ी शेष रहते हुए अहम रेड लगाई। उन्होंने एक टच प्वाइंट और एक बोनस प्वाइंट हासिल किया।

 

इसके बाद रिंकू ने एक सुपर टैकल लगाकर यू मुंबा को मैच में बनाए रखा। हाफ टाइम तक, पवन ने सुनील कुमार को आउट करके थलाइवाज को 14-11 से आगे कर दिया।

 

पहले हाफ के खेल तक थलाइवाज के पास 9 रेड प्वाइंट्स थे, जबकि मुंबई सिर्फ 5 ही रेड प्वाइंट्स हासिल कर सकी। टैकल प्वाइंट में भी थलाइवाज 5-4 से आगे थी।

 

यू मुंबा को दूसरे हाफ की शुरुआत में ऑल आउट करने से थलाइवाज की बढ़त मजबूत हो गई। अर्जुन देशवाल ने दो मैचों में अपना दूसरा सुपर 10 पूरा किया, जबकि नितेश कुमार ने अजीत चौहान को आउट करके चमक बिखेरी।

 

इसके तुरंत बाद, पवन ने दो और अंक जोड़कर थलाइवाज को नौ अंकों की बढ़त दिलाई।

 

अजीत चौहान और अनिल मोहन ने बढ़त बनाते हुए पांच मिनट पहले ही अंतर को सिर्फ दो अंकों तक सीमित कर दिया। इसी के साथ यू मुंबा ने शानदार वापसी की।

 

इस दबाव का असर यू मुंबा पर नजर आ रहा था, उन्होंने न केवल एक और ऑल आउट होने से बचाया, बल्कि थलाइवाज को एक बार फिर ऑल आउट करके मुकाबला अपने पक्ष में कर लिया।

 

दूसरे हाफ में मुंबई ने पासा पलटते हुए 13 रेड प्वाइंट्स हासिल किए, जबकि थलाइवाज सिर्फ 11 ही अंक जुटा सकी। वहीं, टैकल प्वाइंट्स में भी मुंबई 7-6 से आगे रही।

 

 

 

