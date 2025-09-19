खेल

Tvesa Malik Golf : पहले दिन त्वेसा रहीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली भारतीय

ला सेला ओपन 2025 में त्वेसा मलिक भारतीयों में सबसे आगे रहीं
Sep 19, 2025, 12:43 PM
ला सेला ओपन : पहले दिन त्वेसा रहीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली भारतीय

डेनिया: ला सेला ओपन 2025 में त्वेसा मलिक ने 1-अंडर 71 के शानदार स्कोर के साथ स्पेन में अपने अभियान की शुरुआत की। इस प्रदर्शन के साथ त्वेसा मलिक संयुक्त रूप से 17वें स्थान पर रहीं। इसी के साथ त्वेसा 'ला सेला ओपन 2025' में भारतीयों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ी बन गईं।

त्वेसा मलिक ने बेहद धैर्य दिखाते हुए पहले होल से शुरुआत करने के बाद दूसरे होल पर एक शॉट गंवाया, लेकिन पांचवें पर बर्डी से उसकी भरपाई कर दी। उनके राउंड में 8-9 और 12-13 होल पर बोगी-बर्डी के दो सेट हुए और फिर 18वें होल पर बर्डी लगाकर उन्होंने अंडर-पार कार्ड हासिल किया।

 

10 लाख यूरो की प्राइज मनी वाले इस आयोजन में हिताशी बख्शी 72 का स्कोर बनाकर संयुक्त रूप से 28वें स्थान पर रहीं, जबकि भारत की अग्रणी एलईटी स्टार दीक्षा डागर और प्रणवी उर्स 73 के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से 44वें स्थान पर रहीं।

 

रिद्धिमा दिलावरी ने 75 का स्कोर बनाकर संयुक्त रूप से 77वां स्थान हासिल किया, जबकि अवनि प्रशांत और वाणी कपूर 78-78 के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से 113वें स्थान पर रहीं। ऐसे में अब दोनों पर बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है।

 

लीडरबोर्ड में सबसे ऊपर कनाडा की अन्ना हुआंग हैं, जिन्होंने 64 (-8) का स्कोर बनाकर दो शॉट की बढ़त बना ली। पिछले साल दिसंबर में क्यू-स्कूल के जरिए एलईटी कार्ड हासिल करने वाली इस खिलाड़ी ने लगातार बर्डी लगाईं। उन्होंने दूसरे और तीसरे होल पर लगातार, छठे से आठवें होल तक लगातार तीन और दसवें, बारहवें और तेरहवें होल पर और बर्डी लगाते हुए शुरुआती बढ़त हासिल की।

 

हिताशी के 72 अंकों में पांच बर्डी शामिल थीं, लेकिन तीन बोगी और एक डबल बोगी ने उनका स्कोर संतुलित कर दिया, जिससे वह पार-72 पर रहीं। प्रणवी उर्स ने भी तीन बर्डी हासिल कीं, लेकिन दो बोगी और एक डबल बोगी के कारण उनका स्कोर प्रभावित हुआ। वहीं, दीक्षा डागर ने शुरुआती छह होल में तीन बोगी गंवाने के बाद शानदार वापसी की। उन्होंने बैक नाइन होल में तीन बर्डी लगाकर खुद को संभाला, जिनमें 16 और 17 पर लगातार दो बर्डी शामिल थीं।

 

अन्ना हुआंग के बाद, फ्रांस की नास्तासिया नादौद और जर्मनी की लियोनी हार्म छह अंडर 66 के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। स्लोवेनिया की पिया बाबनिक (67) चौथे स्थान पर हैं, जबकि स्पेन की लूना सोब्रोन गैल्म्स चार अंडर 68 के स्कोर के साथ पांचवें पायदान पर हैं।

 

 

 

