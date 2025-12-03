India vs South Africa : जब रोहित और विराट एक ही टीम में होते हैं, तो आत्मविश्वास बिल्कुल अलग होता है: तिलक वर्मा

नई दिल्ली: भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा ने अपनी सफलता का श्रेय विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों और हेड कोच गौतम गंभीर को दिया है। उनका मानना है कि 'रो-को' के टीम में होने से आत्मविश्वास बिल्कुल अलग होता है।

भारत ने 30 नवंबर को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए पहले वनडे मैच में विराट कोहली (135), रोहित शर्मा (57) और कप्तान केएल राहुल (60) की शानदार पारियों के दम पर 8 विकेट खोकर 349 रन बनाए। इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम 49.2 ओवरों में महज 332 रन पर सिमट गई। इस मुकाबले को 17 रन से जीतकर टीम इंडिया ने तीन मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से लीड बना ली है।

जियोस्टार पर बात करते हुए तिलक वर्मा ने लंबे फॉर्मेट के लिए अपनी पसंद और सीनियर खिलाड़ियों के असर को लेकर कहा, "वनडे और टेस्ट मेरा पसंदीदा फॉर्मेट है। मैं और अधिक वनडे मैच खेलने के लिए बहुत उत्साहित हूं। जब रोहित भाई और विराट भाई एक ही टीम में होते हैं, तो आत्मविश्वास बिल्कुल अलग होता है। उनके पास बहुत अनुभव है। मैं अपने प्रदर्शन को निखारने के लिए उनसे ज्यादा से ज्यादा सलाह लेने की कोशिश करता हूं। मैं विराट भाई से बहुत बात करता हूं, खासकर फिटनेस और विकेट के बीच दौड़ने को लेकर। विकेट के बीच वह बहुत तेज दौड़ते हैं। मुझे भी दौड़ना पसंद है। अगर हम साथ खेलते हैं, तो उनके साथ विकेटों के बीच दौड़ना कुछ ऐसा है, जिसका मैं इंतजार करता हूं।"

हेड कोच गौतम गंभीर से मिले मार्गदर्शन के बारे में तिलक वर्मा ने कहा, "गौतम सर हमेशा मेरा आत्मविश्वास जगाते हैं। वह मुझसे कहते हैं कि अगर आप में स्किल है, तो सभी फॉर्मेट खेल सकते हो। सभी फॉर्मेट में अच्छा कर सकते हो। वह प्रैक्टिस सेशन में मुझ पर दबाव डालते हैं, ताकि मैं सीख सकूं कि मैचों में दबाव को कैसे संभाल सकता हूं। वह मुझे चुनौती देते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझमें काबिलियत है। उनका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है।"

तिलक वर्मा को साउथ अफ्रीका के विरुद्ध पहले वनडे मैच में मौका नहीं दिया गया था। अब दोनों देशों के बीच बुधवार को सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जारी वनडे सीरीज को लेकर तिलक वर्मा ने कहा, "साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुझे जो भी मौके मिलेंगे, मैं उन मुकाबलों को खत्म करना चाहता हूं। मैं वनडे और टेस्ट में भी खुद को साबित करना चाहता हूं। मैं खुद को लंबे फॉर्मेट में अच्छा करने और एक व्यक्तिगत खिलाड़ी के तौर पर आगे बढ़ने के लिए चैलेंज कर रहा हूं।"

