धैर्य और निरंतर मेहनत से हर लक्ष्य संभव है: स्नेह राणा

Nov 08, 2025, 05:31 PM
धैर्य और निरंतर मेहनत से हर लक्ष्य संभव है: स्नेह राणा

देहरादून, 8 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका को हराकर विश्व कप जीता था। भारतीय महिला टीम का यह पहला विश्व कप है। टीम की सदस्य रहीं खिलाड़ियों का उनके गृह राज्य में भव्य स्वागत किया जा रहा है। विश्व विजेता टीम की हिस्सा रहीं स्नेह राणा का उनके गृह नगर देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा बनकर खुशी और गर्व की अनुभूति हो रही है।

आईएएनएस से बात करते हुए स्नेह राणा ने कहा, "मैंने जब क्रिकेट खेलना शुरू किया था, तब महिलाओं के लिए खेलना काफी मुश्किल था। महिला क्रिकेट के बारे में कोई नहीं जानता था। मैच काफी कम हुआ करते थे और टीवी पर मैच नहीं दिखाए जाते थे। गांवों में स्थिति और भी मुश्किल थी। शुरुआत में मैं लड़कों के साथ खेलती थी, लेकिन जैसे-जैसे मेरा स्तर बढ़ा, मुझे सपोर्ट मिलता गया, और चीजें आसान होती गईं।"

राणा ने कहा कि जब मैंने खेलना शुरू किया, तब उत्तराखंड में एसोसिएशन नहीं था। मुझे पंजाब की तरफ से खेलना पड़ा। इसके बाद मैं रेलवे की तरफ से खेलने लगी। अभी भी घरेलू क्रिकेट मैं रेलवे की तरफ से खेलती हूं। लेकिन, मुझे जब भी मौका मिलेगा, मैं अपने राज्य की तरफ से खेलना चाहूंगी। मुझे यहां के लोगों से बहुत प्यार मिला है।

उन्होंने कहा, "विश्व कप जीतने वाला लम्हा हमारे लिए अविश्वसनीय था। हम अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि हम विश्व कप जीत गए हैं। वो लम्हा शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। खिताब का लगभग 50 साल से इंतजार था। हम विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा हैं, ये सोच कर गर्व होता है।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व कप जीतने वाली महिला टीम से मुलाकात की थी। उस मुलाकात के बारे में राणा ने कहा कि मुलाकात 2 घंटे तक चली। इस दौरान उन्होंने हमें भविष्य में और अच्छा करने के लिए प्रेरित किया।

राणा ने विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा बनने का श्रेय अपने परिवार, टीम, कोच, सपोर्ट स्टाफ, और दोस्तों को दिया।

युवा लड़कियों के लिए स्नेह राणा ने कहा, "मुझे लगता है कि लड़कियां किसी भी फील्ड में अच्छा कर सकती हैं। बस आप मेहनत करते रहिए और कभी भी अपने सपनों को पूरा करने से पीछे मत हटिए। धैर्य रखिए, चीजें हो जाती हैं।"

--आईएएनएस

पीएके

