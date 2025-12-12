धारावी चेस चैंपियनशिप 2025 में एक साथ आएंगे 200 से ज्यादा युवा खिलाड़ी

मुंबई, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। पिछले कई दशकों में धारावी ने कई टैलेंटेड डॉक्टर, वकील, कलाकार, इंजीनियर और खिलाड़ी दिए हैं। यह पहली बार है कि एशिया की सबसे घनी आबादी वाली अनौपचारिक बस्तियों में से एक धारावी स्कूल्स चेस चैंपियनशिप 2025 के रूप में रणनीति और युवा टैलेंट के एक शानदार प्रदर्शन के लिए तैयार हो रही है।

नव भारत मेगा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (एनएमडीपीएल) और अदाणी ग्रुप की होस्ट की हुई धारावी चेस चैंपियनशिप 2025 शुक्रवार (12 दिसंबर, 2025) को डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स क्लब में होने वाली है। इस टूर्नामेंट में 30 से ज्यादा स्कूलों के 200 से ज्यादा छात्र जूनियर और सीनियर कैटेगरी में हिस्सा लेंगे।

कम्युनिटी को बेहतर बनाने के अपने बड़े विजन के तहत, एनएमडीपीएल धारावी के रीडेवलपमेंट को सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के तौर पर नहीं, बल्कि ह्यूमन कैपिटल में एक लंबे समय के इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखता है। यह चैंपियनशिप कॉग्निटिव स्किल्स को बेहतर बनाकर, कॉन्फिडेंस बढ़ाकर और युवा सीखने वालों में एस्पिरेशन से चलने वाले विकास के रास्ते खोलकर इसी अप्रोच को दिखाती है।

जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने पर अदाणी ग्रुप के खास फोकस को और पक्का करते हुए, इस इवेंट में भारत के शतरंज के खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदधा शामिल होंगे, जो इंटरैक्टिव कार्यक्रमों, एग्जीबिशन गेम्स और अनुशासन, लचीलेपन और फोकस्ड सोच पर बातचीत को लीड करेंगे, ये ऐसे मूल्य हैं जो कॉम्पिटिटिव खेल और जीवन दोनों में काम आते हैं।

यह पहल इस बात पर जोर देती है कि इंटेलेक्चुअल स्पोर्ट्स ज्यादा आबादी वाली बस्तियों में बच्चों को मौके देने में कितना बड़ा रोल निभा सकते हैं, उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने की काबिलियत, जिज्ञासा और जिंदगी भर सीखने का माइंडसेट देते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म बनाकर, एनएमडीपीएल अगली पीढ़ी के लिए सोच को बड़ा करता रहता है, जिससे उन्हें बड़े सपने देखने और ऊंचे लक्ष्य रखने में मदद मिलती है।

ऑर्गनाइजर एक जिंदादिल और प्रेरणा देने वाला माहौल होने की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स, टीचर्स और कम्युनिटी के सदस्य मेंटल एजिलिटी, स्ट्रेटेजिक सोच और पूरे विकास के लिए एक दिन के लिए एक साथ आएंगे।

अदाणी ग्रुप ने नवंबर 2022 में धारावी रीडेवलपमेंट की बोली हासिल की, जिससे भारत के सबसे बड़े शहरी बदलाव प्रोजेक्ट्स में से एक शुरू हुआ और इस चैंपियनशिप जैसी लगातार कम्युनिटी-सेंट्रिक पहलों के लिए मंच तैयार हुआ।

इस मौके पर, खिलाड़ियों को शुक्रवार को एक सिमुल में ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद के खिलाफ मुकाबला करने का भी मौका मिलेगा।

